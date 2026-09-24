Điền kinh Việt Nam xung trận, hướng tới cuộc đua huy chương tại ASIAD 20

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại ASIAD 20. Ảnh: LĐĐKVN

Nhảy ba bước nữ: Chờ cú bật của Ngọc Hà

Ở hố nhảy ba bước nữ, Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh của châu lục. Hai vận động viên Trung Quốc được đánh giá cao, song cuộc cạnh tranh các vị trí tiếp theo vẫn rộng mở, tạo cơ hội cho các vận động viên Việt Nam.

Tại Giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026, Vũ Thị Ngọc Hà giành Huy chương đồng với thành tích 13,55m; Nguyễn Thị Hường đạt 13,18m, xếp thứ sáu. Những kết quả này cho thấy Ngọc Hà đủ khả năng bám đuổi nhóm đầu, trong khi Hường cũng có thể tạo sức ép nếu cải thiện thành tích.

Với Ngọc Hà, một cú bật đạt hoặc vượt thành tích tốt nhất trong mùa giải sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua huy chương. Trong khi đó, Hường được kỳ vọng tạo thêm bất ngờ, qua đó giúp Việt Nam có thêm phương án cạnh tranh ở nội dung này.

Tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ là một trong những mũi nhọn của điền kinh Việt Nam ở ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Tiếp sức 4x400m hỗn hợp: Cơ hội tranh huy chương rõ nét

Nếu nhảy ba bước nữ là nơi đặt kỳ vọng vào những cú bật, thì tiếp sức hỗn hợp 4x400m được xem là nội dung có cơ sở chuyên môn rõ ràng nhất để điền kinh Việt Nam hướng tới huy chương.

Năm 2024, đội tiếp sức hỗn hợp Việt Nam giành Huy chương đồng tại Giải vô địch tiếp sức châu Á với thành tích 3 phút 18 giây 45, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia. Đến SEA Games 33, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục giành Huy chương vàng với thành tích 3 phút 15 giây 07, đồng thời lập kỷ lục Đại hội.

Những dấu mốc liên tiếp cho thấy nội dung này đang có sự tiến bộ đáng kể cả về thành tích lẫn tính ổn định. Quan trọng hơn, lực lượng hiện tại được đánh giá khá đồng đều ở cả bốn vị trí, tạo cơ sở để đội tuyển Việt Nam cạnh tranh với các đối thủ mạnh tại ASIAD 20.

Thử thách lớn nhất đến từ Bahrain, đội sở hữu nhiều vận động viên nhập tịch có thành tích quốc tế cao. Ấn Độ và Trung Quốc cũng có lực lượng đồng đều, trong khi Nhật Bản mạnh ở các chân chạy nam và Philippines có khả năng tạo bất ngờ.

Dù vậy, khoảng cách giữa các đội trong nhóm tranh chấp có thể được quyết định bởi cách bố trí đội hình, khả năng phân phối sức và màn tăng tốc ở những mét cuối. Đây cũng là thời điểm bản lĩnh thi đấu và sự phối hợp giữa các thành viên có thể tạo ra khác biệt.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhận định đội tuyển Việt Nam đang có lực lượng đạt độ chín về phong độ và mạnh đều ở cả bốn vị trí. Theo ông, tinh thần đồng đội, cách sắp xếp đội hình cùng yếu tố may mắn sẽ tác động đáng kể tới thứ hạng cuối cùng, đồng thời khả năng tranh chấp huy chương của đội là hoàn toàn có cơ sở.

Bên cạnh hai nội dung được kỳ vọng, Hoàng Thanh Giang sẽ mở màn ngày thi đấu của điền kinh Việt Nam ở 7 môn phối hợp. Đây là lần đầu cô tham dự một đấu trường lớn, đòi hỏi sự ổn định qua nhiều phần thi từ chạy, nhảy đến ném. Việc hoàn thành tốt từng nội dung và thể hiện đúng năng lực sẽ là mục tiêu quan trọng đối với nữ vận động viên.

Ở cự ly 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết phải cạnh tranh với những chân chạy mạnh của Bahrain, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nền điền kinh hàng đầu châu lục. Đây cũng là nội dung duy nhất Nguyễn Thị Oanh đăng ký tại ASIAD 20.

Với cự ly đòi hỏi khả năng phân phối sức, bám nhóm và tăng tốc ở những vòng cuối, việc lọt vào nhóm đầu sẽ là thử thách không nhỏ. Trong đó, một vị trí trong tốp 6 được xem là mục tiêu thực tế đối với các vận động viên Việt Nam.

ASIAD 20 mới chỉ bắt đầu với điền kinh Việt Nam, nhưng hai nội dung nhảy ba bước nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x400m đang mang đến những cơ sở đáng kể để kỳ vọng. Nếu các vận động viên phát huy đúng phong độ và đạt thành tích tiệm cận khả năng tốt nhất, điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dấu ấn trong cuộc đua huy chương tại đấu trường châu lục.