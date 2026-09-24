Điền kinh Việt Nam xuất trận tại Asiad 20: Hai mũi nhọn chờ huy chương

Nguyễn Thị Oanh bước vào thử thách tại Asiad 20.

Hoàng Thanh Giang mở màn cho ngày thi đấu đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở 7 môn phối hợp. Đây là lần đầu Thanh Giang thử sức ở một đấu trường lớn. Nội dung phối hợp buộc vận động viên tích lũy điểm qua nhiều phần thi, từ chạy, nhảy đến ném.

Một kết quả tốt sẽ phụ thuộc vào sự ổn định xuyên suốt chứ không chỉ một khoảnh khắc bứt phá. Việc thể hiện đúng khả năng và lọt vào chung kết sẽ là bước tiến đáng kể với tuyển thủ Việt Nam, đồng thời giúp cô tích lũy kinh nghiệm cho những giải đấu lớn tiếp theo.

Từ thử thách toàn diện ấy, sự chú ý chuyển sang hố nhảy ba bước nữ, nơi Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường có cơ hội cạnh tranh ở nhóm tranh chấp huy chương. Hai vận động viên Trung Quốc được đánh giá rất mạnh, nhưng cuộc đua cho vị trí tiếp theo vẫn có thể mở ra bởi thành tích các VĐV còn lại ngang bằng nhau.

Tại giải vô địch các nội dung nhảy châu Á 2026, Ngọc Hà giành HCĐ với thành tích 13,55m, còn Hường xếp thứ sáu với 13,18m. Kết quả đó cho thấy Ngọc Hà có khả năng bám đuổi nhóm đầu, trong khi Hường có thể tạo thêm sức ép lên các đối thủ.

Trên đường chạy 10.000m, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết phải cạnh tranh với những chân chạy mạnh đến từ Bahrain, Nhật Bản, Ấn Độ cùng nhiều nền điền kinh hàng đầu châu lục. Đây là nội dung duy nhất Oanh đăng ký tại Asiad 20.

Khả năng phân phối sức, bám nhóm và chọn thời điểm tăng tốc sẽ có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua khốc liệt này. Trong bối cảnh đối thủ sở hữu đẳng cấp quốc tế, một vị trí trong top 6 là mục tiêu thực tế và đáng ghi nhận với hai vận động viên Việt Nam.

Tiếp sức hỗn hợp 4x400m hỗn hợp là nội dung được chờ đợi nhất, bởi đội Việt Nam có cơ sở chuyên môn rõ ràng để đặt mục tiêu tranh huy chương. Năm 2024, tổ tiếp sức hỗn hợp Việt Nam giành HCĐ giải vô địch tiếp sức châu Á với thành tích 3 phút 18 giây 45, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Đến SEA Games 33, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng giành HCV với thời gian 3 phút 15 giây 07, lập kỷ lục Đại hội. Tấm HCĐ châu lục và chiến thắng kèm kỷ lục ở đấu trường khu vực, thành tích của đội cho thấy sự tiến bộ và khả năng biến sức mạnh tập thể thành kết quả cụ thể.

Thử thách tại Asiad sẽ lớn hơn khi Bahrain được xem là ứng viên nặng ký khi nhập tịch một loạt các VĐV châu Phi, trong đó có nhà vô địch thế giới ở nội dung 400m nữ và 400m rào nữ. Ấn Độ và Trung Quốc có lực lượng đồng đều, Nhật Bản mạnh ở các chân chạy nam, còn Philippines cũng có thể tạo bất ngờ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, nhận định: “Ở nội dung tiếp sức, đội tuyển Việt Nam với lực lượng đang đạt độ chín của phong độ, mạnh đều ở cả 4 vị trí, sẽ là thách thức không nhỏ với các đối thủ kể trên. Tinh thần đồng đội, việc sắp xếp đội hình hợp lý và thêm một chút may mắn sẽ quyết định tới thứ hạng cuối cùng. Khả năng tranh chấp huy chương hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội, nhưng quan trọng là màu gì mà thôi”.

Trọng Đạt