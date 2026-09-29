Điền kinh Việt Nam lỡ huy chương ASIAD 20

Nguyễn Thị Hằng (thứ ba) cùng các đồng đội thi đấu nỗ lực. Ảnh: Bùi Lượng

Ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ, đội Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai thi đấu ở đường chạy số 9.

Hoàng Thị Minh Hạnh có màn xuất phát đầy ấn tượng khi hoàn thành lượt chạy đầu tiên ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, sau lượt chạy của Quách Thị Lan, đội Việt Nam tụt xuống vị trí thứ sáu.

Không bỏ cuộc, Nguyễn Thị Hằng nỗ lực bứt lên, giúp đội Việt Nam trở lại vị trí thứ tư. Ở lượt chạy cuối, Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục duy trì thứ hạng này trong phần lớn thời gian.

Dù vậy, trong 100m cuối, Nguyễn Thị Ngọc không thể duy trì vị trí khi bị vận động viên Nhật Bản vượt qua. Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam cán đích thứ năm với thành tích 3 phút 32 giây 28, qua đó lỡ cơ hội tranh chấp huy chương.

Đội tiếp sức nam Việt Nam về cuối do Ngọc Khánh rơi gậy. Ảnh: Bùi Lượng

Ở chung kết tiếp sức 4x400m nam, các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn xuất phát ở đường chạy số 8.

Trước các đối thủ mạnh, đội Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ những lượt chạy đầu tiên và bị bỏ lại khá xa. Dù các chân chạy vẫn nỗ lực bám đuổi đến những mét cuối, đội Việt Nam cán đích ở vị trí cuối cùng với thành tích 3 phút 35 giây 71.

Dương Thị Thảo xếp thứ 6 chung kết nội dung nhảy xa. Ảnh: Bùi Lượng

Tại chung kết nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo cũng có màn thi đấu đáng ghi nhận. Cô lần lượt vượt qua các mức xà 1,65m, 1,75m và 1,80m. Tuy nhiên, ở mức xà 1,84m, vận động viên Việt Nam không thể thành công sau 3 lần thử.

Với thành tích 1,80m, Dương Thị Thảo xếp thứ sáu chung cuộc. Đáng chú ý, đây cũng là thông số tốt nhất của cô trong năm 2026, cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của nữ vận động viên tại đấu trường châu lục.

Khép lại ASIAD 20, điền kinh Việt Nam giành 1 Huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Dù không thể giành thêm huy chương trong ngày thi đấu cuối, các vận động viên đã nỗ lực hết sức, để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu quyết tâm tại Đại hội.