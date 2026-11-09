Các vận động viên đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam xuất sắc giành 19 HCV Đông Nam Á. Ảnh: VAF

Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại tại Thái Lan. Với tổng cộng 40 huy chương, trong đó có 19 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế hàng đầu của điền kinh trẻ khu vực.

Xếp thứ Nhì toàn đoàn là chủ nhà Thái Lan với 16 HCV, 24 HCB và 20 HCĐ. Malaysia đứng thứ Ba với 8 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ. Các đoàn Philippines, Singapore, Indonesia và Lào lần lượt xếp ở những vị trí tiếp theo.

Các vận động viên thi đấu tranh tài tại Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VAF

Tại giải đấu năm nay, nhiều vận động viên trẻ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, giành những tấm huy chương quan trọng ở cả hai nhóm tuổi U18 và U20. Trong đó, Bùi Tuấn Tú tiếp tục khẳng định năng lực ở nội dung 2.000m chướng ngại vật nam U18 khi cán đích đầu tiên, giành HCV. Trước đó, vận động viên này từng giành ngôi Á quân tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025.

Ở các nội dung nữ U18, Vũ Thị Hương giành HCV nhảy cao; Nguyễn Ngọc Thảo My vô địch cự ly 400m; Hoàng Mai Ly giành HCV 800m; Lê Thị Thảo xuất sắc đăng quang ở cả hai nội dung 100m và 200m.

Đội Tiếp sức 4x400m nam- nữ hỗn hợp U18 (Tạ Gia Khánh, Trần Mai Bảo Ngọc, Mai Quang Giáp, Nguyễn Ngọc Thảo My) xuất sắc mang về tấm Huy chương vàng. Ảnh: VAF

Đáng chú ý, Chu Hải Đăng đã giành HCV nội dung 1.500m nam U18 với thành tích 4 phút 04 giây 63, phá kỷ lục nhóm tuổi U18 Đông Nam Á. Đây là một trong những dấu ấn chuyên môn nổi bật của đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Ở nhóm tuổi U20, các vận động viên Việt Nam cũng đóng góp nhiều tấm HCV quan trọng. Phan Văn Anh Kiệt giành chiến thắng ở nội dung ném lao nam; Lê Thị Diễm Hằng vô địch 400m nữ; Đinh Thị Thu Hương đăng quang cự ly 3.000m chướng ngại vật nữ.

Điền kinh trẻ Việt Nam vượt chủ nhà Thái Lan, giành ngôi Nhất toàn đoàn Đông Nam Á. Ảnh: VAF

Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 tại Thái Lan, quy tụ các vận động viên trẻ đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tham dự với 42 vận động viên, tranh tài ở các nội dung nam, nữ thuộc hai nhóm tuổi U18 và U20.

Trước đó, tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 ở Indonesia, điền kinh Việt Nam giành 13 HCV, xếp thứ Nhì toàn đoàn. Việc vươn lên dẫn đầu tại giải đấu năm nay, vượt qua đội chủ nhà Thái Lan, cho thấy sự tiến bộ và chiều sâu lực lượng của điền kinh trẻ Việt Nam.

Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 cũng là chương trình thi đấu quốc tế cuối cùng trong năm của các thành viên đội tuyển điền kinh và điền kinh trẻ Việt Nam. Thành tích đạt được tại giải là cơ sở quan trọng để các đơn vị, ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn bị cho những nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.