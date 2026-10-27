Điền kinh Quân đội quyết giữ vị thế dẫn đầu

Tại Đại hội TTTQ lần thứ IX-2022, Đội tuyển điền kinh Quân đội xuất sắc giành 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng, dẫn đầu toàn đoàn. Kết quả đó là động lực để sau 4 năm, ban huấn luyện và tập thể VĐV Đội tuyển điền kinh Quân đội quyết tâm giữ vững chuyên môn, bước vào cuộc chinh phục huy chương trên sân vận động Thống Nhất sắp tới. Thượng tá QNCN Trần Xuân Thành, HLV trưởng Đội tuyển điền kinh Quân đội chia sẻ: “Đại hội TTTQ là nơi tranh tài rất quyết liệt. Tính chất thi đấu ở đại hội vẫn khác so với giải vô địch quốc gia nên từng VĐV trong mỗi tổ nội dung của chúng tôi đã và đang rèn luyện rất kỹ chuyên môn. Trên hết, mỗi VĐV tham gia thi đấu phải thể hiện rõ quyết tâm vượt ngưỡng bản thân, có kết quả đúng như sự chuẩn bị”.

Vận động viên Dương Thị Thảo (môn nhảy cao), Đội tuyển điền kinh Quân đội giành huy chương vàng tại giải vô địch điền kinh quốc gia 2025.

Sau 4 năm từ Đại hội TTTQ lần thứ X-2022, lực lượng VĐV của Đội tuyển điền kinh Việt Nam có nhiều thay đổi. Song, điền kinh Quân đội vẫn sở hữu những gương mặt có chuyên môn hàng đầu, như Hoàng Dư Ý, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Tiến Trọng, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Dương Thị Thảo, Quách Thị Hồng Thúy, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Văn Sự, Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Trang, Trần Văn Diện... Đây là những gương mặt VĐV đủ khả năng gánh vác trọng trách tiếp tục tranh huy chương tại đại hội năm nay. Trong số này, 3 tuyển thủ: Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy 3 bước nam), Hoàng Dư Ý (100m nữ) vừa góp mặt ở ASIAD 20, tại Nhật Bản. “Tôi được chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng thời gian qua. Việc được tham gia thi đấu tại giải quốc tế cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, những điều chỉnh kỹ thuật từ HLV giúp tôi có những bài học quý để nỗ lực giành kết quả tốt nhất tại Đại hội TTTQ năm nay”, VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng cho hay.

Để tăng cường thể lực, kỹ thuật và giữ trạng thái cao nhất, nhiều gương mặt chủ lực của Đội tuyển điền kinh Quân đội hiện được tập huấn tại Trung Quốc. Yêu cầu trên hết được HLV trưởng Trần Xuân Thành và ban huấn luyện đưa ra là VĐV chủ lực đạt sự tích lũy thể lực tốt nhất, lựa điểm rơi phong độ đúng thời điểm thi đấu vào tháng sau.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam: Khả năng tranh chấp thành tích huy chương vàng ở từng nội dung môn điền kinh Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 vẫn không ngoài những VĐV đã thành danh được tập huấn, thi đấu trong màu áo Đội tuyển quốc gia. Dù thế, điền kinh trong nước từng chứng kiến nhiều bất ngờ về thành tích khi Đại hội TTTQ tranh tài.

Môn điền kinh tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 tổ chức 52 nội dung. Trong đó, 2 nội dung marathon nam, nữ đã hoàn thành trong tháng 3 tại Khánh Hòa. 48 nội dung thi đấu trong sân sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 22-11 đến ngày 1-12. Còn 2 nội dung việt dã leo núi Bà Rá sẽ tổ chức tại Đồng Nai từ ngày 20 đến 23-11.