Điền kinh người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục huy chương tại Nagoya

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tại buổi tập ngày 17/10. (Ảnh: VP)

Trên sân tập tại Nagoya ngày 17/10, các vận động viên miệt mài thực hiện những bài tập chuyên môn, từ ném đĩa, ném lao, đẩy tạ đến chạy và nhảy xa. Mỗi nội dung có những yêu cầu riêng về kỹ thuật, thể lực và khả năng kiểm soát động tác, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phương pháp huấn luyện phù hợp với từng dạng thương tật.

Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Đặng Văn Phúc, các thành viên đội tuyển đang nỗ lực phát huy sở trường, hoàn thiện kỹ thuật và duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất trước những cuộc tranh tài quan trọng. Trong đội hình lần này, Nguyễn Thị Hải là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm, từng tham dự Paralympic. Thi đấu ở hạng thương tật F57, vận động viên này góp mặt tại ASIAN Para Games 5 ở các nội dung ném đĩa và đẩy tạ. Kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường lớn là cơ sở để Nguyễn Thị Hải tiếp tục hướng tới thành tích tốt, đồng thời tạo thêm động lực cho các đồng đội.

Vận động viên Trần Thị Thúy Hằng, thi đấu nội dung ném đĩa, hạng thương tật F44, và từng giành huy chương tại ASEAN Para Games. (Ảnh: VP)

Cùng với Nguyễn Thị Hải, đội tuyển còn có Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Kiều, Trương Bích Vân, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Hiệp và Nguyễn Viết Đại. Mỗi vận động viên đảm nhiệm những nội dung phù hợp với thế mạnh chuyên môn, từ các môn ném, đẩy đến chạy 400m và nhảy xa. Với vận động viên khiếm thị Nguyễn Ngọc Hiệp, sự đồng hành của một vận động viên dẫn đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp hai người phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm định hướng và duy trì nhịp độ trong quá trình thi đấu.

Nhìn lại ASIAN Para Games 4 tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023, điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã giành được 2 huy chương. Phạm Nguyễn Khánh Minh đoạt Huy chương Bạc nội dung chạy 400m hạng T12 với thành tích 50 giây 17, trong khi Nguyễn Ngọc Hiệp giành Huy chương Đồng nội dung chạy 400m hạng T11 với thành tích 56 giây 41. Những kết quả này là dấu mốc đáng nhớ, tạo động lực để các vận động viên tiếp tục phấn đấu tại kỳ Đại hội năm nay.

Vận động viên Nguyễn Thị Hải. (Ảnh: VP)

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tại buổi tập ngày 17/10. (Ảnh: VP)

Theo lịch thi đấu, ngày 19/10, các vận động viên Việt Nam bắt đầu tranh tài ở những nội dung ném lao và ném đĩa. Ngày 20/10, Trần Thị Thúy Hằng thi đấu chung kết ném đĩa nữ.

Ngày 21/10, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Kiều bước vào chung kết ném đĩa nữ hạng F56/F57. Ngày 22/10 được xem là một trong những ngày đáng chú ý khi Nguyễn Viết Đại tranh tài ở nội dung ném lao, Nguyễn Thị Hải và Trương Bích Vân thi đấu đẩy tạ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy thi đấu ném đĩa và Nguyễn Ngọc Hiệp bước vào vòng đầu nội dung chạy 400m nam T11.

Ngày 23/10, Nguyễn Viết Đại thi đấu đẩy tạ nam, còn Nguyễn Ngọc Hiệp tranh tài ở nội dung nhảy xa nam T11. Tại ASIAN Para Games 5, điền kinh cùng bơi và cử tạ là những môn được kỳ vọng đóng góp huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ châu lục, đội tuyển điền kinh đặt quyết tâm phát huy tốt nhất năng lực của từng vận động viên, thi đấu với tinh thần đoàn kết, tự tin và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

Hành trình chinh phục thành tích tại Nagoya đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện, từ chuyên môn, thể lực đến bản lĩnh thi đấu. Với kinh nghiệm của Ban huấn luyện, sự kiên trì trong tập luyện và khát vọng cống hiến, các vận động viên điền kinh người khuyết tật Việt Nam đang hướng tới những màn thể hiện tốt nhất, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội.