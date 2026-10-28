Điền kinh mở màn cuộc đua huy chương tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai

Ở chung kết nội dung nhảy xa nữ, có 7 vận động viên tham gia tranh tài. Vận động viên Lê Xuân Mai, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, giành huy chương Vàng với thành tích 4,44 m. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Vũ Thị Kim Anh, cùng đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, đạt 4,37 m. Vận động viên Sầm Ngọc Ánh, đoàn Cụm phường Cam Đường, giành huy chương Đồng với thành tích 4,19 m.

Các vận động viên tranh tài ở vòng chung kết nội dung nhảy xa nữ tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Ở nội dung chạy 1.500 m nam, 22 vận động viên bước vào tranh tài. Vận động viên Vàng Chẩn Khánh, đoàn Cụm xã Mường Khương, về nhất với thành tích 4 phút 16 giây 18, giành huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Tẩn Láo Lở, đoàn Cụm phường Cam Đường, với thành tích 4 phút 20 giây 53; đồng đội của anh là Lừu Mí Nủng giành huy chương Đồng, đạt 4 phút 26 giây 02.

Đoàn Mường Khương phát huy thế mạnh ở các nội dung chạy, giành huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung 1.500 m nam.

Trong khi đó, ở nội dung chạy 1.500 m nữ với 11 vận động viên tham gia, vận động viên Trần Hồng Thúy, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, giành huy chương Vàng với thành tích 5 phút 05 giây 92. Vận động viên Phàn Thị Nguyệt, cùng đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, đoạt huy chương Bạc với thành tích 5 phút 13 giây 21. Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Phạm Phương Linh, đoàn Cụm phường Yên Bái, đạt 5 phút 18 giây 94.

Tranh tài ở nội dung 1500m nữ, động viên Trần Hồng Thúy, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo giành Huy chương Vàng

Môn điền kinh tại Đại hội năm nay có 130 vận động viên đến từ 16 đoàn, tranh tài ở 18 nội dung dành cho nam và nữ. Các nội dung thi đấu đòi hỏi sức bền, tốc độ và kỹ thuật, tạo cơ hội để vận động viên thể hiện năng lực, đồng thời góp phần đánh giá chất lượng phong trào điền kinh tại các địa phương, đơn vị.

Cùng với điền kinh, trong ngày hôm nay, các môn bóng bàn, pickleball và bóng chuyền tiếp tục diễn ra theo lịch thi đấu. Các đoàn vận động viên đang nỗ lực tranh tài, hướng tới những thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.