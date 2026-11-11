Điền kinh Hà Nội: Chủ động chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
Với mục tiêu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, điền kinh Hà Nội đã chủ động di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn từ rất sớm, nhằm làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-kinh-ha-noi-chu-dong-chuan-bi-san-sang-cho-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-246261111204121381.htm