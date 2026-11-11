Điền kinh Hà Nội: Chủ động chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Bóng ném Việt Nam vừa tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi thâu tóm cả 4 chức vô địch ở các nội dung nam, nữ trong nhà và bãi biển tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Thái Lan. Thành tích tuyệt đối này không chỉ khẳng định vị thế của bóng ném Việt Nam trong khu vực mà còn cho thấy sự ổn định và chiều sâu chuyên môn của các đội tuyển.