Bốn VĐV điền kinh Hà Nội: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh giành HCV tiếp sức 4x200m nữ phá kỷ lục Đại hội, kỷ lục Quốc gia. Ảnh: Bùi Lượng

Ngày 28-11, môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục diễn ra sôi động trên sân vận động Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Dù thời tiết không thuận lợi, các vận động viên vẫn thi đấu đầy nỗ lực, tạo nên nhiều dấu ấn chuyên môn, trong đó nổi bật là chiến thắng phá kỷ lục quốc gia của đội tiếp sức nữ Hà Nội.

Các cô gái Hà Nội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Bùi Lượng

Ở chung kết nội dung 4x200m nữ, đội Hà Nội gồm các vận động viên Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Minh Hạnh đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Trước sự cạnh tranh của 5 đội Quân đội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Công an Nhân dân và An Giang, các cô gái Hà Nội phối hợp ăn ý, duy trì tốc độ ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 34 giây 49.

Đáng chú ý, thông số này không chỉ giúp điền kinh Hà Nội giành HCV mà còn phá sâu kỷ lục Đại hội (1 phút 36 giây 83) và vượt qua kỷ lục quốc gia cũ (1 phút 34 giây 51). Đây là dấu ấn đặc biệt của các chân chạy nữ Thủ đô, khẳng định chất lượng chuyên môn và chiều sâu lực lượng của điền kinh Hà Nội.

Các VĐV Lê Ngọc Phúc, Triệu Thái Sơn, Đinh Hoàng Quốc Bảo và Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) giành HCV tiếp sức 4x200m nam. Ảnh: Bùi Lượng

Ngay sau đó, ở chung kết tiếp sức 4x200m nam, đội Công an Nhân dân với các vận động viên Lê Ngọc Phúc, Triệu Thái Sơn, Đinh Hoàng Quốc Bảo và Ngần Ngọc Nghĩa cũng xuất sắc giành HCV với thành tích 1 phút 22 giây 86. Kết quả này giúp đội Công an Nhân dân phá kỷ lục Đại hội (1 phút 24 giây 64) và kỷ lục quốc gia (1 phút 23 giây 59).

Đáng chú ý, sau cú vấp ngã đáng tiếc do phạm quy ở nội dung 100m, chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa đã tìm lại niềm vui chiến thắng, góp công lớn cùng đồng đội chinh phục tấm HCV và thiết lập kỷ lục mới.

VĐV Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) giành HCV 7 môn phối hợp nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Ngày thi đấu 28-11 còn ghi nhận nhiều gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam lên ngôi vô địch. Trong đó, Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) giành HCV 7 môn phối hợp nữ; Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) vô địch 5.000m nam; Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) giành HCV 5.000m nữ sau khi đã đăng quang ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật trong ngày thi đấu trước đó.

Các tấm HCV còn lại thuộc về Kim Thị Huyền (Vĩnh Long, đẩy tạ nữ), Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội, nhảy xa nam), Lê Ngọc Phúc (Công an Nhân dân, 400m nam), Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh, 400m nữ), Sầm Văn Đời (Đồng Nai, 800m nam), Bùi Thị Ngân (Ninh Bình, 800m nữ), Nguyễn Thanh Vy (thành phố Hồ Chí Minh, nhảy cao nữ) và Bùi Thị Xuân (Quân đội, ném lao nữ).

Tính đến 21h ngày 28-11, đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí thứ Nhì trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội với 88 HCV, 65 Huy chương bạc và 75 Huy chương đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 103 HCV, 83 Huy chương bạc và 109 Huy chương đồng. Xếp thứ ba là đoàn Quân đội với 45 HCV, tiếp đến là Công an Nhân dân (36 HCV) và Hải Phòng (29 HCV).

Chiến thắng phá kỷ lục quốc gia của các nữ vận động viên tiếp sức 4x200m tiếp tục bổ sung dấu ấn chuyên môn đáng tự hào cho thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.