Môn điền kinh là một trong những nội dung được chờ đợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 25/11 đến 1/12 tại Sân vận động Thống Nhất, quy tụ những vận động viên hàng đầu đến từ các tỉnh, thành và ngành trên cả nước.

Sức hấp dẫn của điền kinh năm nay đến từ sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia.

Để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng kế hoạch, chuyên nghiệp và công bằng, Ban Tổ chức đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về chuyên môn, kỹ thuật cũng như công tác trọng tài.

Theo chương trình, môn điền kinh có tổng cộng 48 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ. Trong hai ngày 25 và 26/11, các vận động viên sẽ bước vào vòng sơ loại ở những nội dung cần sàng lọc thành tích trước khi tranh huy chương.

Theo kế hoạch chuyên môn, vòng sơ loại được áp dụng đối với 26 nội dung, gồm 13 nội dung nam và 13 nội dung nữ. Các vận động viên phải đạt chuẩn thành tích theo bảng tiêu chuẩn do Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ban hành mới có thể giành quyền bước vào vòng đấu chính thức.

Ở một số nội dung như ném và đẩy tạ, mỗi vận động viên có tối đa ba lần thực hiện tại vòng sơ loại để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Trong đó, các nội dung 100m, 200m, 400m, 800m và nhảy xa nam nằm trong chương trình sơ loại đáng chú ý. Riêng vòng loại 400m nam có 14 vận động viên đăng ký tranh tài, đến từ nhiều đơn vị như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế và Công an Nhân dân.

Sau khi hoàn tất vòng sơ loại, các nội dung chính thức sẽ diễn ra liên tục từ ngày 27/11 đến hết ngày 1/12. Đáng chú ý, chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ được lựa chọn là nội dung mở màn trao bộ huy chương đầu tiên của môn điền kinh tại Đại hội năm nay.

Sức hấp dẫn của điền kinh năm nay đến từ sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia vừa trở về thi đấu cho đơn vị chủ quản. Theo danh sách đăng ký, có 24/25 tuyển thủ từng tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản góp mặt tại Đại hội. Người vắng mặt là Nguyễn Trung Cường (Quân đội) do chưa đủ điều kiện đăng ký theo điều lệ.

Những cái tên đáng chú ý gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Lê Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Tiến Trọng, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Lê Thị Tuyết, Lê Tiến Long, Ngần Ngọc Nghĩa, Lương Đức Phước và Nguyễn Thị Hường.

Sự hiện diện của những vận động viên giàu kinh nghiệm, từng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh chất lượng. Bên cạnh đó, các gương mặt trẻ cũng được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ, góp phần làm tăng tính cạnh tranh giữa các đoàn.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp môn điền kinh với 10 HCV, tiếp theo là Hà Nội và Đà Nẵng cùng giành 5 HCV. Một trong những yếu tố khiến giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi là khả năng xuất hiện những kỷ lục mới. Tại Đại hội năm 2022, môn điền kinh từng chứng kiến hơn 10 kỷ lục quốc gia bị phá. Vì vậy, với sự góp mặt của đông đảo tuyển thủ hàng đầu, kỳ vọng về những cột mốc thành tích mới tiếp tục được đặt ra.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Ban Tổ chức dự kiến triển khai lấy mẫu kiểm tra doping đối với vận động viên trong quá trình thi đấu, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của giải.