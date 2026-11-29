Cụ thể, chiều 28/11, tại chung kết nội dung 400m nam, vận động viên Lê Ngọc Phúc xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 46 giây 65, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ là 46 giây 74, do Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) thiết lập năm 2018.

Lê Ngọc Phúc có một ngày thi đấu xuất sắc khi mang về liên tiếp cho Thể thao CAND hai Huy chương Vàng đồng thời phá hai kỷ lục Đại hội. Ảnh: Bùi Lượng

Đáng chú ý, người về đích thứ hai ở nội dung này là Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) với thành tích 46 giây 81. Đây là vận động viên đang nắm giữ kỷ lục quốc gia nội dung 400m nam với thành tích 45 giây 50, thiết lập tại Giải vô địch U23 châu Á 2026 ở Trung Quốc. Trước đó, tại vòng loại, Tạ Ngọc Tưởng đạt thành tích 47 giây 16, trong khi Lê Ngọc Phúc hoàn thành phần thi với thành tích 47 giây 18.

Tiếp đà thi đấu thăng hoa, trong buổi tối cùng ngày, Lê Ngọc Phúc cùng các đồng đội Ngần Ngọc Nghĩa, Triệu Thái Sơn và Đinh Hoàng Quốc Bảo tiếp tục mang về Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x200m nam. Không chỉ giành chiến thắng, các vận động viên CAND còn lập kỷ lục Đại hội với thành tích 1 phút 22 giây 86, phá kỷ lục cũ 1 phút 24 giây 64 do các vận động viên Ninh Bình thiết lập năm 2014.

Đặc biệt, thành tích 1 phút 22 giây 86 còn giúp đội tiếp sức CAND phá kỷ lục quốc gia nội dung 4x200m nam. Kỷ lục cũ là 1 phút 23 giây 59, do đội TP Hà Nội thiết lập năm 2024.

Nhóm vận động viên CAND phá kỷ lục Đại hội tại nội dung 4x200m nam. Ảnh: Bùi Lượng

Cũng trong ngày 28/11, tại môn Võ cổ truyền, các vận động viên Thể thao CAND giành thêm 4 Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng cá nhân. Những gương mặt mang về thành tích cho đoàn CAND gồm Phạm Thị Phượng (hạng 48kg), Hoàng Thị Huyền Trang (hạng 64kg), Ngô Đức Mạnh (hạng 72kg) và Nguyễn Thị Hải Yến (hạng 57kg).

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định sự đóng góp nổi bật của các vận động viên CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, đặc biệt ở những nội dung đòi hỏi tốc độ, sức bền và trình độ chuyên môn cao.