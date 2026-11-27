Tổng Giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) Nguyễn Văn Hùng trao đổi với phóng viên TTXVN về các giải pháp thúc đẩy điện khí LNG. Ảnh: Hằng Anh/Bnews/vnanet.vn

Theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển hơn 36 nghìn MW điện khí LNG nhập khẩu từ nay đến năm 2035 trong bối cảnh các nhà cung cấp turbine khí trên toàn cầu đã kín đơn hàng đến đầu năm 2030. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) Nguyễn Văn Hùng-đơn vị đang triển khai một số dự án điện LNG, trong đó có dự án điện LNG Quảng Trạch 2 cho rằng, cần có cơ chế, cách thức triển khai cụ thể, chi tiết với từng dự án thay vì chỉ đưa ra các cơ chế bao trùm cho tất cả các dự án.

Phóng viên: Với dự án Nhà máy điện LNG Quảng Trạch 2, Lilama tiếp tục liên danh với PowerChina để triển khai gói thầu EPC, trong khi thực tế Lilama hoàn toàn đủ năng lực để thực hiện độc lập. Vậy đâu là lý do chủ yếu, thưa ông?

Tổng Giám đốc Lilama: Lý do chủ yếu khiến Lilama không thể tham gia với vai trò nhà thầu EPC độc lập là do các quy định trong Luật Đấu thầu mà chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ. Cụ thể, vấn đề nằm ở yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Theo hồ sơ yêu cầu, nhà thầu EPC trong vòng 10 năm gần đây phải có ít nhất một hoặc hai dự án EPC tương tự. Tuy nhiên tại thời điểm đấu thầu dự án Quảng Trạch 2, dự án Nhơn Trạch 3 và 4 chưa hoàn thành nên không thể sử dụng làm căn cứ chứng minh năng lực, kinh nghiệm. Trong khi đó, dự án nhà máy điện khí gần nhất đã hoàn thành là Nhơn Trạch 2 đã từ năm 2011, nên cũng không còn đáp ứng yêu cầu về thời gian tham chiếu. Vì vậy, Lilama buộc phải liên danh với đối tác nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm tương tự.

Phóng viên: Kể từ khi được trao thầu EPC vào tháng 2/2026 đến nay, liên danh PowerChina và Lilama đã triển khai những phần việc cụ thể nào của gói thầu?

Tổng Giám đốc Lilama: Dự án Quảng Trạch 2 cũng như một số dự án điện khí LNG khác có đặc thù tiến độ cung cấp turbine khí từ các nhà sản xuất trên thế giới, trong đó có GE Vernova khá chậm, cơ bản phải đến năm 2029 mới bắt đầu cung cấp thiết bị.

Do đó, hiện chúng tôi chưa có nhiều công việc có thể triển khai ngay tại công trường. Trước khi thiết bị được đưa về, nhà thầu có khoảng 12-15 tháng để triển khai các công việc thực tế trên công trường.

Theo tiến độ, việc thi công dự kiến bắt đầu vào quý I/2027. Khi đó, nhà thầu sẽ triển khai thi công cọc trên công trường. Hiện nay, chúng tôi đang hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, san lấp và chuẩn bị thực hiện đóng cọc thử, thiết kế cọc để sẵn sàng qua Tết Âm lịch triển khai đồng loạt công tác đóng cọc, tiếp đó là thi công xây dựng và các công việc tiếp theo.

Đến thời điểm này, công tác san lấp mặt bằng đối với tổ máy thứ nhất đã hoàn thành; Tổ máy thứ hai hiện đang được triển khai.

Phóng viên: Trong bối cảnh giá nhân công và thiết bị đầu vào biến động khó lường, liên danh PowerChina và Lilama có giải pháp gì để hạn chế nguy cơ đội vốn dự án?

Tổng Giám đốc Lilama: Đối với những hạng mục đã xác định tương đối rõ ràng, Lilama bắt buộc phải đặt hàng ngay từ thời điểm ký hợp đồng nhằm hạn chế rủi ro tăng giá. Lilama sẽ mua khoảng 70-80% khối lượng vật tư, thiết bị cần mua. Với 20-30% khối lượng còn lại, chúng tôi buộc phải chấp nhận rủi ro biến động giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vật tư, thiết bị tăng như hiện nay, cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro với doanh nghiệp so với việc để toàn bộ khối lượng vật tư, thiết bị chịu tác động của mức tăng giá.

Đối với những vật tư không thể mua trước được như bê tông, cát, đá, sỏi và chi phí nhân công, cũng không có cách nào dự báo chính xác từ nay đến thời điểm thi công đồng loạt, giá sẽ tăng hay giảm. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng trong 2-3 năm tới, các công trình hạ tầng giao thông lớn sẽ giảm bớt áp lực thi công nên giá nhân công và vật liệu sẽ có thể không tiếp tục tăng mạnh.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) Nguyễn Văn Hùng trao đổi với phóng viên TTXVN về các giải pháp thúc đẩy điện khí LNG. Ảnh: Hằng Anh/Bnews/vnanet.vn

Phóng viên:

Việc triển khai gói thầu EPC LNG Quảng Trạch 2 diễn ra đồng thời với các dự án LNG khác như LNG Quảng Ninh, LNG Vũng Áng 3. Vậy Lilama chuẩn bị về nhân lực và tài chính như thế nào để thực hiện các gói thầu EPC hiện tại, cũng như có thể tham gia vào các dự án điện LNG khác trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh?

Tổng Giám đốc Lilama: Theo thông tin chúng tôi nhận được, Bộ Công Thương vẫn đang điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII và lập ra danh mục các dự án cấp bách có thể triển khai và hoàn thành trước tháng 6/2031.

Tuy nhiên, việc triển khai đồng loạt các dự án điện khí LNG của Việt Nam lại trùng vào đúng thời điểm nhiều nước trên thế giới cũng đang ồ ạt phát triển các dự án điện khí LNG. Vì vậy, thị trường turbine khí nhà máy điện LNG chu trình hỗn hợp đang là thị trường của “người bán” - nhu cầu đặt hàng vượt quá nguồn cung do không kịp sản xuất.

Thực tế là turbine hơi, lò thu hồi nhiệt và các thiết bị phụ trợ khác còn có nhiều nhà cung cấp. Nhưng đối với turbine khí cho nhà máy điện LNG chu trình hỗn hợp, hiện thế giới chỉ có khoảng 4 nhà cung cấp gồm: GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power và Ansaldo Energia. Tuy nhiên, với các yêu cầu kỹ thuật của các dự án điện khí LNG gần đây mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai, trên thế giới hiện chỉ có 3 nhà cung cấp turbine khí là GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power đáp ứng được. Trong khi đó, theo thông tin Lilama nhận được, hiện cả 3 nhà cung cấp này đã kín đơn đặt hàng đến đầu năm 2030. Vì vậy, ngay cả khi đặt hàng từ bây giờ cũng không có thiết bị xuất xưởng vào đầu năm 2030.

Do vậy, dù các dự án điện khí LNG mong muốn được triển khai sớm thì cũng vẫn gặp nhiều khó khăn trong một vài năm tới đây. Ngay cả khi chủ đầu tư quyết liệt triển khai đặt turbine khí trong năm 2026 hoặc 2027 thì thời điểm có thể nhận được thiết bị cũng sẽ rơi vào năm 2031 - 2032.

Dưới góc độ nhà thầu, Lilama mong muốn có nhiều dự án điện khí LNG được triển khai đồng thời để tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động nhưng từ nay đến năm 2029-2030, có thể chỉ có khoảng 2-3 dự án có thể triển khai được. Trước mắt có dự án Điện khí LNG Quảng Trạch 2; dự án Điện khí LNG Ô Môn 3 và Ô Môn 4 đã có nhà thầu; dự án Điện khí LNG Quảng Trạch 3 đang được đấu thầu và hy vọng lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, Lilama cũng hy vọng các dự án Quỳnh Lập 1 và Vũng Áng 3 nếu chủ đầu tư quyết liệt thì cũng có thể nhận thiết bị vào đầu năm 2030.

Phóng viên: Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, theo ông Chính phủ cần có giải pháp gì để thúc đẩy triển khai các dự án điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh?

Tổng Giám đốc Lilama: Từ góc độ nhà thầu đang tham gia vào các dự án điện khí LNG, Lilama cho rằng nếu đã xác định thời điểm bắt buộc một dự án điện khí LNG trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh phải đi vào vận hành thương mại, ví dụ như năm 2031 thì cần phải có cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với bối cảnh và thời điểm triển khai.

Trước đây, khi thị trường turbine khí là thị trường người mua (thị trường mà cung vượt quá cầu), người mua nắm ưu thế và có nhiều quyền thương lượng hơn người bán là các nhà cung cấp trên thế giới. Tuy nhiên hiện nay, thị trường đang là thị trường người bán. Vì vậy, nếu vẫn áp dụng các quy trình thông thường thì còn rất lâu mới được các nhà cung cấp turbine khí sắp xếp vào danh sách được nhận sớm thiết bị.

Thực tế là khi các chủ đầu tư trao đổi với các nhà cung cấp turbine khí, cả GE Vernova, Siemens Energy hay Mitsubishi Power đều yêu cầu phía Việt Nam làm rõ việc dự án có chắc chắn được triển khai đúng thời điểm hay không. Theo đó, nếu chắc chắn được thời điểm triển khai dự án để được ưu tiên nhận thiết bị thì chủ đầu tư phải cam kết bằng việc đặt cọc, đặt hàng máy móc từ sớm. Ví dụ chủ đầu tư dự án nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập 1 đã phải chấp nhận đặt hàng từ tháng 3/2026 để có thể bảo đảm nguồn thiết bị. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân có cơ chế linh hoạt và cách thức quyết định riêng. Còn với chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước vẫn phải tuân thủ nhiều quy định khác nhau.

Vừa qua, Petrovietnam có thể đặt turbine khí sớm cho dự án Điện khí LNG Ô Môn 3 vì dự án này nằm trong một chuỗi tổng thể, tức là có cơ sở để chứng minh rằng nếu không triển khai đúng tiến độ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn. Bên cạnh đó, dự án Điện khí LNG Ô Môn 3 có nguồn vốn tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và việc lựa chọn nhà sản xuất turbine khí Mitsubishi Power của Nhật Bản cũng có những cơ sở nhất định liên quan đến nguồn vốn vay. Vì vậy, Petrovietnam có cơ sở nhất định để đặt turbine khí trước từ Mitsubishi Power. Còn với EVN hoặc các chủ đầu tư nhà nước khác, việc đặt trước turbine khí như vậy không dễ thực hiện vì bắt buộc phải tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư. Đó là khi chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và kế hoạch đấu thầu thì không thể đặt trước turbine khí. Nếu đặt trước, rất có thể phát sinh câu hỏi vì sao chủ đầu tư chưa tổ chức lựa chọn nhà sản xuất phù hợp mà đã đặt hàng từ một đơn vị cụ thể.

Vì vậy, nếu đã xác định phải triển khai dự án điện khí LNG trong thời gian cụ thể thì cần có cơ chế, chính sách cụ thể đi kèm. Thậm chí, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng có thể xem xét từng dự án cụ thể với các đặc thù riêng, xác định các dự án cần ưu tiên hoàn thành trước để từ đó có cơ chế, cách thức triển khai cụ thể, chi tiết cho từng dự án thay vì chỉ đưa ra các cơ chế bao trùm cho tất cả.

Cụ thể, trong bối cảnh hiện tại, cần xem xét mức độ sẵn sàng của từng dự án trên các khía cạnh như đã có phương án giải tỏa công suất, đường dây truyền tải, có sẵn nhiên liệu đầu vào, có sẵn mặt bằng... từ đó có giải pháp xử lý phù hợp với từng dự án để thúc đẩy tiến độ triển khai./.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!