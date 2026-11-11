Điện khí LNG bổ sung nguồn cung, củng cố an ninh năng lượng

Nguồn bổ sung quan trọng khi năng lượng tái tạo tăng tốc

Thông tin tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 10/11, TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho biết, khí tự nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu là cấu phần rất quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia. Vai trò này vừa thể hiện trong bảo đảm an ninh năng lượng trước mắt, vừa trong trung hạn, dài hạn, gắn với kế hoạch chuyển dịch năng lượng.

Với nguồn khí trong nước, theo TS. Nguyễn Quốc Thập, Luật Dầu khí sửa đổi năm 2026 mở ra cơ hội đưa các mỏ nhỏ, mỏ cận biên vào khai thác, qua đó duy trì sản lượng khai thác khí. Đồng thời, luật cũng mở ra cơ hội phát hiện thêm những mỏ khí mới, giúp duy trì và kéo dài biểu đồ sản lượng khai thác khí trong thời gian tới, đóng vai trò rất quan trọng đối với mục tiêu tự chủ về năng lượng.

TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam trao đổi tại Diễn đàn.

Đối với LNG nhập khẩu, do phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, nguồn năng lượng này tồn tại những rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng, giá cả cũng như khả năng hấp thụ của thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam nhìn nhận, LNG là bài toán bắt buộc phải giải quyết, bởi đây là nguồn năng lượng bổ sung quan trọng.

“Đặc biệt, khi chúng ta tính đến bài toán gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, đồng nghĩa với việc phải tăng cường các nguồn năng lượng có khả năng bảo đảm công suất nền và dự phòng trong những tình huống cần thiết”, TS. Nguyễn Quốc Thập phân tích.

Vì vậy, theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, bài toán LNG cần được đặt ra và giải quyết song song với quá trình phát triển năng lượng tái tạo. Cơ cấu nguồn điện LNG đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Tuy nhiên, trên cơ sở những đánh giá tại thời điểm hiện nay, quy hoạch cần tiếp tục được xem xét, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn triển khai.

Bên cạnh đó, các vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển điện khí LNG đã được trao đổi nhiều, trong khi các bên đang cùng tìm kiếm, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo đại diện Hội Dầu khí Việt Nam, LNG vẫn là giải pháp rất quan trọng và cần thiết trong bức tranh tổng thể về năng lượng của Việt Nam, đặc biệt trong quá trình bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện chuyển dịch năng lượng.

Mở đường cho dòng vốn

Bàn về khả năng thu xếp vốn cho các dự án điện khí LNG, TS. Nguyễn Quốc Thập chia sẻ nhiều tín hiệu đáng mừng đối với các nhà đầu tư đang theo đuổi lĩnh vực này.

Thứ nhất, ngày 22/9/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết cho phép các nhà máy điện khí LNG áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp, với điều kiện truyền tải điện qua đường dây riêng. Đại diện Hội Dầu khí Việt Nam đánh giá đây là tín hiệu rất tốt, tạo cơ sở để thành phố thu hút đầu tư vào các dự án điện khí LNG trên địa bàn. Với những dự án sẽ được đầu tư thời gian tới, cơ chế này tạo thêm cơ hội để nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các tập đoàn năng lượng, hiệp hội, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia và doanh nghiệp.

Thứ hai, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đang thúc đẩy hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng. Các dự án nằm trong những trung tâm này sẽ có cơ hội thực hiện hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa bên phát điện và bên tiêu thụ điện thông qua đường dây riêng trong nội khu. Theo TS. Nguyễn Quốc Thập, đây là bước đột phá, đồng thời là cơ hội để tháo gỡ những điểm nghẽn đã được thảo luận nhiều thời gian qua.

Thứ ba, hợp đồng mua bán điện và hợp đồng mua bán khí, đặc biệt với các dự án điện khí LNG, cần được đặt lên bàn để xử lý đồng thời. TS. Nguyễn Quốc Thập cho rằng, rủi ro của toàn bộ chuỗi dự án phải được các nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cùng thống nhất và cùng chia sẻ. Chỉ khi các bên thống nhất về việc phân chia, chia sẻ rủi ro, hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện mới có cơ hội được triển khai.

"Cùng với hai loại hợp đồng này, vấn đề đấu nối cũng cần được xem xét, giải quyết đồng bộ. Khi các vấn đề trên được xử lý, các tổ chức, nhà đầu tư tài chính mới có cơ sở xem xét và hỗ trợ vốn cho dự án", lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh.

Thứ tư, vai trò của Nhà nước vẫn rất quan trọng trong các hợp đồng mua bán điện, mua bán khí cũng như trong quan hệ với các nhà đầu tư tài chính, cụ thể qua cam kết chuyển đổi ngoại tệ. Theo đó, cần có cam kết về khối lượng ngoại tệ được chuyển đổi, còn rủi ro tỷ giá do nhà đầu tư tự chịu. Nhà nước cần có cam kết tương tự như với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao mà Chính phủ từng áp dụng trước đây.

TS. Nguyễn Quốc Thập cho hay, trong giai đoạn trước, Chính phủ từng có cả cam kết về tỷ giá, song về sau cơ chế này không còn được áp dụng. Vì vậy, khi đang tìm cách tháo gỡ vướng mắc, điều quan trọng là có cam kết về khối lượng ngoại tệ được chuyển đổi. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến toàn bộ chuỗi dự án và khả năng bảo đảm nguồn ngoại tệ để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng.

Điện khí LNG giữ vai trò nguồn bổ sung quan trọng, bảo đảm công suất nền và dự phòng khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Để các dự án sớm được triển khai, việc xử lý đồng bộ hợp đồng mua bán khí, mua bán điện, đấu nối cùng cơ chế phân định rủi ro rõ ràng và cam kết chuyển đổi ngoại tệ sẽ là điều kiện quan trọng để khơi thông dòng vốn vào lĩnh vực này.