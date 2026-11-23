Điện khí hóa đang trở thành một hướng đi đáng chú ý trong chuyển dịch năng lượng toàn cầu, được Thổ Nhĩ Kỳ và Australia thúc đẩy tại COP31. (Nguồn: Canal Solar)

Điện khí hóa (electrification) là quá trình thay thế việc sử dụng trực tiếp nhiên liệu hóa thạch bằng điện trong giao thông, sưởi ấm, làm mát và công nghiệp. Quá trình này có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giúp các quốc gia hạn chế phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, đồng thời giảm tác động từ biến động giá dầu, khí đốt, mở ra cơ hội cắt giảm phát thải.

Hiện nay, điện khí hóa đang trở thành một hướng đi quan trọng trong chuyển dịch năng lượng nhờ sự phát triển của xe điện, công nghệ lưu trữ, thiết bị điện hiệu suất cao và năng lượng tái tạo.

Sáng kiến 35x35

Tại Hội nghị Khí hậu của Liên hợp quốc ở Bonn, Đức, ngày 9/6, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum công bố mục tiêu của nước Chủ tịch COP31 là nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035.

Tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giới thiệu Sáng kiến Cam kết điện khí hóa toàn cầu 35x35, kêu gọi các quốc gia thúc đẩy sử dụng điện trong giao thông, tòa nhà và công nghiệp, đồng thời hiện đại hóa lưới điện. Đến ngày 10/11, sáng kiến 35x35 chính thức được ra mắt tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh COP31 ở Antalya.

Theo Tiến sĩ Anita Talberg thuộc Climate Resource, một tổ chức nghiên cứu và khoa học được chính phủ Australia, quốc gia đồng Chủ tịch COP31, tài trợ để chuẩn bị dữ liệu cho các cuộc thảo luận về điện khí hóa như một ưu tiên của COP31, mục tiêu 35% được đưa ra dựa trên 10 kịch bản khí hậu có mức nóng lên thấp nhất.

Báo cáo chuyên đề Electrification, công bố ngày 22/9 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho rằng, nếu triển khai các công nghệ hiện có ở những lĩnh vực có hiệu quả kinh tế, tỷ trọng điện trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu có thể tăng từ mức 23% năm 2025 lên khoảng 33% vào năm 2035 và do đó, con số mục tiêu 35% nằm trong tầm với.

Những con số này cho thấy, điện khí hóa không chỉ là một giải pháp khí hậu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và rủi ro địa chính trị tác động đến chuỗi cung ứng, việc thay thế một phần nhu cầu dầu, khí bằng điện sản xuất trong nước vẫn có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng và sức cạnh tranh kinh tế.

Báo cáo Cơ hội Điện khí hóa của tổ chức Năng lượng bền vững cho tất cả (SEforALL), công bố tại COP31 ngày 10/11, cho biết, các công nghệ hiện có đã có thể điện khí hóa khoảng 75% nhu cầu năng lượng cuối cùng toàn cầu trong các lĩnh vực giao thông, tòa nhà và công nghiệp. Thách thức chủ yếu là mở rộng triển khai các công nghệ này, cùng với đầu tư vào lưới điện, hệ thống lưu trữ và các cơ chế tài chính phù hợp.

Còn nhiều tranh cãi

Dù đã nhận được sự ủng hộ của hơn 30 chính phủ và gần 100 tổ chức thuộc khu vực tư nhân, Sáng kiến 35x35 vẫn gặp trở ngại tại COP31.

Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đang thúc đẩy đưa mục tiêu này vào tuyên bố chung của Hội nghị. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg ngày 16/11 đưa tin rằng Nhóm các nước đang phát triển cùng chí hướng (LMDC), trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh, phản đối việc ghi nhận sáng kiến trong văn kiện, trong khi Nhóm Arab cũng không muốn đưa các mục tiêu theo từng lĩnh vực vào tuyên bố chính trị chung.

Bản dự thảo văn kiện dài 18 trang được công bố ngày 16/11 đưa ra các đề xuất về việc nâng tỷ trọng điện lên 35% vào năm 2035, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, đây mới là cơ sở để các bên tiếp tục đàm phán, trong bối cảnh nhiều nội dung vẫn còn bị phản đối.

Với các nước đang phát triển, bài toán không chỉ là có chấp nhận mục tiêu điện khí hóa hay không, mà còn là nguồn lực để thực hiện.

Chính văn bản sáng kiến 35x35 cũng nhấn mạnh nhu cầu huy động nguồn vốn dễ tiếp cận, chi phí hợp lý cho lưới điện, hệ thống lưu trữ và hạ tầng điện, nhất là ở các nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ.

Nếu thiếu tài chính, lưới điện không theo kịp nhu cầu và nguồn điện sạch không được mở rộng tương xứng, mục tiêu nâng tỷ trọng điện có nguy cơ không chuyển hóa thành mức giảm phát thải thực chất.

Bài toán điện sạch

Hai đồng Chủ tịch COP3: ông Murat Kurum, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu của Thổ Nhĩ Kỳ, (trái) và ông Chris Bowen, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng của Australia. (Nguồn: Science Africa)

Với tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu ở mức 23% năm 2025, dư địa mở rộng điện khí hóa là lớn, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi căn bản: Lấy điện từ đâu?

Nếu nhu cầu điện tăng nhanh nhưng nguồn cung vẫn phụ thuộc nhiều vào than và khí đốt, lợi ích giảm phát thải từ việc điện khí hóa sẽ bị hạn chế. Như vậy, điện khí hóa không đồng nghĩa với việc giảm phát thải.

Lưới điện cũng là một nút thắt lớn. Điện gió và điện Mặt trời thường có thể được xây dựng nhanh hơn nhiều so với các dự án truyền tải và phân phối. Trong khi đó, việc mở rộng điện khí hóa đòi hỏi lưới điện không chỉ đưa điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, mà còn phải xử lý biến động cung - cầu, tích hợp các nguồn năng lượng phân tán và đáp ứng nhu cầu mới từ xe điện, trung tâm dữ liệu và các cơ sở công nghiệp.

Theo IEA, đầu tư toàn cầu vào lưới điện hiện ở mức khoảng 400 tỷ USD mỗi năm và cần tăng khoảng 50% vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu điện. Trong khi đó, các dự án lưới điện mới có thể mất 5-15 năm để hoàn thành, dài hơn đáng kể so với thời gian 1-5 năm của các dự án năng lượng tái tạo.

Tại COP31, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo, khoảng 3.000 GW dự án năng lượng tái tạo và lưu trữ đang ở giai đoạn phát triển tương đối hoàn thiện nhưng vẫn chờ được kết nối với lưới điện. Quy mô các dự án chờ kết nối đã tăng 60% chỉ trong một năm.

Khoảng cách về tài chính khiến thách thức này trở nên lớn hơn đối với các nước đang phát triển.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, khoảng ba phần tư dân số thế giới sống tại những quốc gia nhập khẩu ròng nhiên liệu hóa thạch, vốn dễ bị tổn thương trước biến động giá năng lượng.

Tuy nhiên, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, không tính Trung Quốc, chỉ nhận được khoảng một phần năm tổng đầu tư năng lượng sạch trên toàn cầu.

Chi phí vay vốn ở nhiều nước cao gấp 2-3 lần so với các nền kinh tế phát triển, khiến các dự án lưới điện, lưu trữ và năng lượng sạch khó triển khai hơn.

Một số sáng kiến được giới thiệu tại COP31 nhằm tháo gỡ những rào cản này. Liên minh Tài chính Thúc đẩy Điện khí hóa, sáng kiến tài chính toàn cầu vừa ra mắt ngày 10/11 tại Hội nghị COP31, nhằm huy động vốn đầu tư cho hạ tầng điện sạch tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, với sự tham gia của các đối tác quốc tế, trong đó có các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức năng lượng.

Quỹ Đầu tư Khí hậu (CIF) cũng công bố 94 triệu USD tài chính xúc tác, với mục tiêu huy động hơn 1,2 tỷ USD vốn tư nhân cho các dự án điện sạch, lưới điện, lưu trữ và điện khí hóa.

Quá trình chuyển dịch cũng đặt ra yêu cầu về quản trị và bảo đảm công bằng. Nhu cầu khoáng sản quan trọng cho pin, lưới điện và các công nghệ sạch có thể làm gia tăng áp lực khai thác tài nguyên.

Hơn 120 tổ chức xã hội đã kêu gọi các Chủ tịch COP31 tăng cường bảo vệ hệ sinh thái, quyền của cộng đồng bản địa và trách nhiệm thẩm định về môi trường, nhân quyền trong chuỗi cung ứng khoáng sản.

Lựa chọn của Việt Nam

Theo IEA, năm 2025, điện chiếm gần 30% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của Việt Nam, cao hơn mức trung bình 25% của Đông Nam Á và khoảng 23% của thế giới. Đây là tỷ trọng tương đối cao, cho thấy điện đã giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của quốc gia.

Việt Nam cũng đã có những chính sách hỗ trợ quá trình điện khí hóa với nguồn cung điện sạch, trong đó có Quyết định 876/QĐ-TTg về chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải và Đề án cập nhật triển khai Tuyên bố chính trị về việc thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Theo Đề án được phê duyệt tháng 3/2026, Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên khoảng 47% tổng công suất điện vào năm 2030, đồng thời kiểm soát phát thải của ngành điện ở mức đỉnh không quá 170 triệu tấn CO₂ tương đương.

Tại COP31, đoàn đàm phán Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác quốc tế để thúc đẩy điện khí hóa, song không ủng hộ việc áp đặt các mục tiêu toàn cầu mới hoặc nghĩa vụ giảm phát thải cụ thể theo từng lĩnh vực mà không tính đến hoàn cảnh của từng quốc gia.

Việt Nam nhấn mạnh cần ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ đã được thỏa thuận, đồng thời duy trì nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt và năng lực tương ứng (CBDR-RC), theo đó, trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi nước cần được xem xét phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển.

Điện khí hóa có thể mở ra dư địa lớn cho quá trình chuyển dịch năng lượng, nhưng không phải là mục tiêu có thể áp dụng theo một khuôn mẫu chung. Hiệu quả của quá trình này phụ thuộc vào năng lực và điều kiện của từng quốc gia.

Do đó, các chuyên gia năng lượng cho rằng, thay vì chỉ tập trung vào tỷ trọng điện cần đạt được, điều quan trọng là xây dựng những lộ trình điện khí hóa khả thi, vừa góp phần giảm phát thải, vừa bảo đảm an ninh năng lượng và quyền lựa chọn hướng phát triển của mỗi nước.