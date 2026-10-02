Điện hóa xe sang trở thành chiến lược dài hạn

GLC 350e sẽ xếp trên GLC 300 máy xăng quen thuộc suốt nhiều năm qua tại thị trường trong nước. Ảnh: PV

Việc Mercedes-Benz đưa GLC 350e 4MATIC về Việt Nam là một ví dụ rõ nét. Với pin 25,28 kWh, xe có thể chạy thuần điện 115-128 km theo chuẩn WLTP, sạc AC 11 kW trong khoảng 2,75 giờ, trong khi hệ truyền động kết hợp xăng - điện cho công suất 313 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Đây là mẫu GLC có khả năng di chuyển thuần điện đầu tiên.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, GLC không chỉ là dòng SUV hạng sang cỡ trung chủ lực của thương hiệu Đức tại thị trường trong nước, mà còn được xem là thước đo của phân khúc trong suốt nhiều năm.

Việc dòng sản phẩm này có thêm phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) với giá đề xuất 2,999 tỷ đồng là bước đi rất khác so với việc Mercedes-Benz trước kia tung ra mẫu GLE 400e hay các biến thể EQ - vốn đều không thuộc các nhóm xe có doanh số cao.

Nói như vậy có nghĩa, sự xuất hiện của GLC 350e chính là "pháo hiệu" cho thấy điện hóa đã được nhìn nhận như một hướng kinh doanh thực tế, không còn là phép thử phản ứng của khách hàng Việt Nam.

Thay đổi này đặc biệt đáng chú ý nếu đặt cạnh cách các thương hiệu xe sang đã tiếp cận điện hóa tại Việt Nam trong những năm qua. Một số hãng đã đưa xe điện vào thị trường, nhưng thường theo những hướng khác nhau.

BMW xây dựng dòng sản phẩm BMW i riêng biệt, Volvo đưa xe điện vào nhóm sản phẩm cao cấp và dùng chúng để thể hiện định hướng công nghệ, trong khi một số thương hiệu như Audi lựa chọn những mẫu xe có tính khác biệt cao nhằm tạo dấu ấn với nhóm khách hàng tiên phong.

Audi Q5 mới vừa ra mắt, nhưng chưa có biến thể có khả năng di chuyển thuần điện. Ảnh: Hoàng Linh

Một điểm chung là tất cả đều không quá chú trọng đến kết quả kinh doanh, mà thay vào đó cố gắng tạo hình ảnh tiên phong, thu hút nhóm khách hàng thích công nghệ và giúp thương hiệu thử nghiệm thị trường.

Tuy nhiên, cùng với các chính sách về giảm phát thải, cùng nhu cầu tiêu dùng về công nghệ điện hóa trong các dòng xe chủ lực, thị trường đã chuyển sang một cấp độ khác. Diễn biến này buộc các nhà sản xuất phải đặt kỳ vọng vào khả năng bán hàng thực tế của xe điện hóa, đặc biệt là các xe có doanh số cao.

Đây cũng là lý do GLC 350e sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong những tháng tới, nhất là khi các đối thủ truyền kỳ BMW và Audi đang có phần chậm chân. Trên thị trường quốc tế, các hãng này đã có PHEV trong nhóm SUV cỡ trung, với X3 30e xDrive và Q5 e-hybrid,nhưng chưa mang về Việt Nam.

Không chỉ SUV, xu hướng mới cũng lan sang phân khúc sedan. Khác biệt là "pháo hiệu" lúc này không nằm trong tay Mercedes-Benz mà ở Lexus với mẫu ES thế hệ mới - đã chốt lịch ra mắt trong tuần sau với biến thể hybrid và đặc biệt là thuần điện. Thế hệ ES thứ tám là lần đầu tiên dòng xe này có phiên bản thuần điện ES 500e sử dụng hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh DIRECT4, công suất 338 mã lực.

Trong tuần tới, Lexus ES tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên có phiên bản thuần điện. Ảnh: PV

Sedan hạng D từ lâu gắn với hình ảnh truyền thống của xe sang. Bởi vậy, sự xuất hiện của Lexus ES 500e đương nhiên tạo áp lực cạnh tranh lên phân khúc theo cách tương tự GLC 350e.

Hiện Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6 vẫn chưa có phiên bản thuần điện tương ứng trong danh mục chính thức tại Việt Nam, dù BMW đã có i5 trên thị trường quốc tế và Audi phát triển A6 e-tron như một dòng xe điện riêng.

Việc các hãng xe sang bắt đầu điện hóa sâu hơn những dòng xe chủ lực cũng không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Thị trường hiện nay đã hội tụ những điều kiện thuận lợi hơn để các hãng kỳ vọng vào doanh số thực tế.

Quan trọng nhất là khách hàng đã có thêm kinh nghiệm sử dụng xe điện, trong khi hạ tầng sạc đang chuyển từ mô hình khép kín sang mạng lưới mở phục vụ nhiều thương hiệu. Một ví dụ là từ giữa năm 2026, VETC Charging Station đã kết nối nhiều hệ thống sạc độc lập, cho phép người dùng tìm trạm, kích hoạt và thanh toán trên cùng nền tảng; đến tháng 7, hệ thống đã kết nối hơn 350 điểm sạc, tương đương khoảng một nửa mạng lưới sạc đa thương hiệu tại Việt Nam.

Thực tế trên kết hợp với việc khách hàng xe sang thường có điều kiện lắp đặt bộ sạc tại nhà, chỗ đỗ xe ổn định và khả năng tiếp cận các dịch vụ chính hãng.

Trong khi đó, những ưu điểm của mô-tơ điện như sự yên tĩnh, độ mượt và khả năng tăng tốc tức thời khá phù hợp với trải nghiệm mà xe sang hướng tới. Với PHEV, lợi thế còn rõ hơn khi xe có thể chạy điện trong những hành trình hằng ngày nhưng vẫn có động cơ xăng cho những chuyến đi xa.

Xe điện hạng sang không phải câu chuyện mới, nhưng trước đây chỉ ra mắt dè dặt mang tính thăm dò thị trường nước ta. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, những rào cản vẫn còn. Giá xe điện sang cao, giá trị bán lại chưa được kiểm chứng qua nhiều thế hệ, tốc độ phát triển của pin và phần mềm có thể tạo áp lực cải tiến đối với những tiện nghi hạng sang. Các hãng cũng phải chứng minh rằng chi phí sở hữu, dịch vụ hậu mãi và độ tin cậy dài hạn tương xứng với mức giá. Với PHEV, hiệu quả điện hóa còn phụ thuộc vào thói quen sạc của chủ xe.

Dù vậy, sự xuất hiện của những mẫu xe mới cho thấy: điện hóa đã chuyển từ câu chuyện của một vài sản phẩm mang tính thể hiện hoặc thăm dò thành cuộc cạnh tranh mang tính quyết định.

Khi SUV chủ lực, sedan hạng D và những mẫu xe đầu bảng cùng bước vào giai đoạn mới, quý IV-2026 chắc chắn sẽ là thời điểm bước ngoặt của cuộc chuyển dịch điện hóa xe "tiền tỷ". Kết quả kinh doanh cũng theo đó phụ thuộc vào cách mỗi thương hiệu thuyết phục khách hàng thay đổi thói quen sở hữu và sử dụng xe sang.