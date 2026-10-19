Điền Hi Vi vượt mặt Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm

Theo số liệu Vân Hợp, trong ngày đầu ra mắt, Gả Kim Thoa đạt tỷ trọng thị phần phát sóng chính thức hiệu quả 8,9%, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng phim truyền hình. Sang ngày thứ hai, chỉ số này tăng mạnh lên 20,8%, đưa tác phẩm lên vị trí số một. Mức tăng trưởng nhanh chóng cho thấy bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu tiên.

Điền Hi Vi và Diêm An đảm nhận vai chính trong phim cổ trang tình cảm Gả Kim Thoa.

Cùng thời điểm, Túy Mộng do Lưu Thi Thi đóng chính cũng ra mắt nhưng có khởi đầu khiêm tốn hơn. Trong ngày phát sóng đầu tiên, phim đạt tỷ trọng thị phần 2,5%, đứng thứ 13 trong số các tác phẩm lên sóng cùng thời điểm. Đến ngày thứ hai, chỉ số tăng lên 3,9%, giúp bộ phim cải thiện thứ hạng lên vị trí thứ tám.

Trong khi đó, Ngọc Điệm Thu của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm từng nhận được nhiều kỳ vọng trước ngày phát sóng. Những hình ảnh hậu trường được lan truyền trong giai đoạn ghi hình nhiều lần thu hút sự chú ý, khiến tác phẩm được xem là ứng viên tiềm năng cho thành tích bứt phá.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính trong phim dân quốc Ngọc Điệm Thu.

Tuy nhiên, bộ phim có khởi đầu chưa thực sự nổi bật. Trong ngày đầu lên sóng, Ngọc Điệm Thu đạt tỷ trọng thị phần 4,4%. Sang ngày thứ hai, chỉ số tăng lên 8,8%, sau đó tiếp tục nhích lên 9,5%, 10,6% và 11% trước khi giảm nhẹ xuống 10,5%. Dù chưa tạo được cú bứt phá mạnh, tác phẩm vẫn cho thấy xu hướng tăng trưởng tương đối ổn định trong những ngày đầu phát sóng.

Việc Gả Kim Thoa, Túy Mộng và Ngọc Điệm Thu cùng ra mắt trong một giai đoạn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa các bộ phim truyền hình Hoa ngữ. Mỗi tác phẩm đang có diễn biến sức hút khác nhau, trong đó Gả Kim Thoa nổi bật nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Vân Hợp. Dẫu vậy, thành tích trong những ngày đầu chưa đủ để khẳng định sức hút lâu dài của một bộ phim. Diễn biến chỉ số phát sóng trong thời gian tới sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá liệu tác phẩm của Điền Hi Vi có duy trì được lợi thế trước các đối thủ hay không.