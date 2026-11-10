Điền Hi Vi chiếm sóng lưu lượng phim cổ trang 2026

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động nổi bật của Điền Hi Vi khi nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong hai dự án cổ trang được chú ý là Trục Ngọc và Gả Kim Thoa. Nếu đầu năm, cô tạo dấu ấn với hình tượng nữ đồ tể cầm dao bước vào chiến trường trong Trục Ngọc, thì đến giữa tháng 10, nữ diễn viên tiếp tục thu hút khán giả khi đảm nhận hai vai có thân phận đối lập trong Gả Kim Thoa.

Trong Trục Ngọc, Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề giết mổ. Sau khi cha mẹ qua đời, cô phải tự mình gánh vác gia đình và quyết tâm giữ lấy thân phận nữ chủ hộ. Trong một lần gặp gỡ giữa trời tuyết, Trường Ngọc tình cờ gặp Tạ Chinh - vị hầu gia sa cơ đang che giấu thân phận để tìm kiếm sự thật về mối thù kéo dài nhiều năm, do Trương Lăng Hách thủ vai.

Điền Hi Vi đảm nhận vai Phàn Trường Ngọc trong phim Trục Ngọc.

Hai người bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân giả với những mục đích riêng. Tuy nhiên, tình cảm dần nảy sinh khi họ cùng trải qua biến cố. Chiến tranh khiến đôi bên phải chia xa, Trường Ngọc cầm dao ra chiến trường tìm người thân, tìm chồng và đòi lại công lý, còn Tạ Chinh khôi phục thân phận vị tướng để bảo vệ đất nước và vạch trần sự thật. Bộ phim có sự tham gia của Khổng Tuyết Nhi, Đặng Khải, Lý Khanh, Dụ Chung Lê, Nhậm Hào cùng các diễn viên gạo cội như Lưu Lâm và Nghiêm Khoan.

Theo thông tin từ nền tảng và truyền thông Trung Quốc, Trục Ngọc đạt mức nhiệt độ hơn 31.000 trên Tencent Video, trở thành một trong những tác phẩm có thành tích nổi bật của năm. Phim cũng ghi nhận thị phần phát sóng hiệu quả cao trên bảng thống kê Vân Hợp. Đáng chú ý, một báo cáo về độ thảo luận các tác phẩm của Điền Hi Vi trong một năm, từ 29/10/2025 đến 28/10/2026, ghi nhận Trục Ngọc dẫn đầu với 52.087 lượt thảo luận.

Nếu Trục Ngọc tạo dấu ấn bằng hành trình trưởng thành của một cô gái bình dân giữa thời loạn, Gả Kim Thoa lại khai thác mô-típ tráo đổi thân phận và cuộc đấu trí trong gia tộc quyền quý. Phim lên sóng từ ngày 16/10 trên Youku, đồng thời phát trên CCTV-8, với Điền Hi Vi đóng cặp cùng Diêm An trong vai thế tử Lục Trạc.

Điền HI Vi đóng 2 vai trong phim Gả Kim Thoa.

Trong tác phẩm, Điền Hi Vi đảm nhận hai thân phận Ngụy Nhiêu, còn được gọi là A Sửu, và Quân Đãi. Từ nhỏ, Ngụy Nhiêu bị tráo đổi thân phận, phải sống cuộc đời cơ cực ngoài dân gian. Khi Quân Đãi không muốn kết hôn với thế tử Lục Trạc đang trọng thương, A Sửu bị ép thay thế để thực hiện hôn sự xung hỉ. Từ cuộc hôn nhân đầy toan tính, cô dần bước vào những mâu thuẫn trong phủ quốc công và tìm cách làm sáng tỏ thân thế.

Theo thống kê, Gả Kim Thoa vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku sau 48 giờ phát sóng, trở thành phim phá vạn nhanh nhất nền tảng trong năm 2026 tại thời điểm đó. Tác phẩm cũng ghi nhận thị phần phát sóng Vân Hợp đạt 20,8% và có thứ hạng tích cực tại nhiều thị trường quốc tế sau khi phát hành trên Netflix. Báo cáo thống kê độ thảo luận nói trên xếp Gả Kim Thoa ở vị trí thứ hai trong các tác phẩm của Điền Hi Vi, với 12.987 lượt nhắc đến.

Hai dự án có màu sắc khác nhau nhưng cùng cho thấy Điền Hi Vi đang mở rộng hình tượng diễn xuất. Từ cô gái mạnh mẽ, gai góc của Trục Ngọc đến nhân vật có hai thân phận trong Gả Kim Thoa, nữ diễn viên không chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình hay hình tượng ngọt ngào quen thuộc. Thành tích của hai bộ phim cũng giúp tên tuổi cô liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận về dòng phim cổ trang năm nay.