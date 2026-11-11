Điện hạt nhân được dự báo tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng gia tăng

Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ bên lề Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) đang diễn ra tại thành phố Antalya, bà Bilbao y León cho biết sự quan tâm trở lại đối với năng lượng hạt nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu, yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng trong nước và nhu cầu về nguồn điện có giá thành hợp lý, ổn định và đáng tin cậy.

Theo bà, một trong những lợi thế đáng chú ý của điện hạt nhân là khả năng cung cấp đồng thời điện năng và nhiệt năng. Nguồn nhiệt từ các nhà máy điện hạt nhân có thể góp phần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong những ngành công nghiệp khó điện khí hóa, như luyện kim, hóa dầu, sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững và vận tải biển.

Theo báo cáo Triển vọng hạt nhân thế giới năm 2026 do Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) công bố, sản lượng điện hạt nhân toàn cầu đạt khoảng 2.701 TWh trong năm 2025, tăng 35 TWh so với năm trước và chiếm khoảng 9% tổng sản lượng điện thế giới.

Báo cáo dự báo công suất điện hạt nhân toàn cầu có thể đạt 1.467 GW vào năm 2050, nếu các quốc gia thực hiện đầy đủ mục tiêu đã đề ra, các dự án đang được xác định được triển khai và những lò phản ứng hiện hữu tiếp tục hoạt động. Đây là mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất điện hạt nhân toàn cầu vào giữa thế kỷ, được đưa ra tại Hội nghị COP28 năm 2023 ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất).

WNA cho biết hiện có 39 quốc gia ủng hộ Tuyên bố về tăng gấp 3 lần công suất điện hạt nhân toàn cầu vào năm 2050. Trong khi đó, khoảng 35 quốc gia đang xem xét, xây dựng kế hoạch hoặc bắt đầu triển khai các chương trình điện hạt nhân, bên cạnh khoảng 20 quốc gia khác từng bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực này.