Điện, hạ tầng và chi phí vận hành định hình cuộc đua bất động sản công nghiệp

Ngày 21/10, EuroCham và Savills Vietnam phối hợp tổ chức diễn đàn chuyên ngành Xây dựng giá trị công nghiệp bền vững: "Từ cam kết ESG đến triển khai thực tiễn".

Theo phân tích của các chuyên gia tại diễn đàn, Việt Nam tiếp tục có lợi thế thu hút đầu tư sản xuất nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do, hạ tầng phát triển và dòng vốn đầu tư ổn định.

Tuy nhiên, bức tranh công nghiệp của Việt Nam đang dần thay đổi khi các ngành điện tử, sản xuất tiên tiến và công nghệ cao đặt ra những yêu cầu mới đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp. Trong khi đó, chi phí đất đai và phát triển gia tăng, những hạn chế về năng lực cung cấp điện cùng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe đang ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp.

Savills nhận định rằng, việc lựa chọn địa điểm công nghiệp tại Việt Nam đang trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều cân nhắc hơn. Bên cạnh những yếu tố nền tảng như vị trí và chi phí, các nhà sản xuất thuộc phân khúc giá trị cao ngày càng chú trọng đến nguồn điện ổn định, chất lượng hạ tầng, khả năng tiếp cận lao động có kỹ năng, hiệu quả vận hành, thời gian đưa cơ sở vào hoạt động và tính bền vững.

Khi Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, các khu công nghiệp sẽ cần phát triển vượt ra ngoài vai trò cung cấp mặt bằng đơn thuần, hướng tới xây dựng những hệ sinh thái công nghiệp có khả năng thích ứng, vận hành hiệu quả và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Toàn cảnh sự kiện

Ông John Campbell, Giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp của Savills Việt Nam cho rằng, Việt Nam đã vượt xa vai trò truyền thống là điểm đến sản xuất có chi phí thấp. Nhu cầu từ các ngành công nghệ cao đang gia tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn đối với hạ tầng và chất lượng cơ sở công nghiệp.

"Các doanh nghiệp cân nhắc đầu tư hoặc mở rộng mạng lưới sản xuất tại Việt Nam phải đồng thời tính toán lợi thế chi phí, hiệu quả vận hành, tính bền vững và khả năng duy trì hoạt động ổn định trong dài hạn", ông John Campbell nói.

Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với các chủ đầu tư khu công nghiệp. Thay vì chỉ cung cấp đất và nhà xưởng, các dự án cần hướng tới mô hình hệ sinh thái công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, khả năng vận hành tin cậy và đáp ứng những tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao của khách thuê.

Theo số liệu được dẫn tại diễn đàn từ Hiệp hội Quản lý Cơ sở Quốc tế (IFMA), giai đoạn vận hành có thể chiếm khoảng 60–80% tổng chi phí vòng đời công trình. Tỷ trọng này cho thấy việc kiểm soát tiêu thụ năng lượng, nước, bảo trì và quản lý tài sản không chỉ phục vụ mục tiêu môi trường mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế dài hạn.

Ông Luca Vadala, Trưởng bộ phận Dịch vụ Quản lý Cơ sở Tích hợp của Savills Việt Nam cho rằng, hiệu quả bền vững không chỉ được quyết định bởi thiết kế hay chứng nhận công trình xanh, mà còn phụ thuộc vào cách công trình được quản lý và vận hành mỗi ngày.

Từ mức tiêu thụ năng lượng, nước đến bảo trì phòng ngừa, quản lý chất thải và độ tin cậy của các tài sản thiết yếu, công tác quản lý cơ sở hiệu quả đòi hỏi trách nhiệm được xác định rõ ràng, hoạt động giám sát hiệu suất nhất quán và quá trình cải tiến liên tục.

Ông Luca Vadala chia sẻ: “Bằng cách kết hợp bảo trì phòng ngừa, quản lý năng lượng và dữ liệu vận hành đáng tin cậy, IFM giúp doanh nghiệp xác định những điểm kém hiệu quả, kiểm soát chi phí và duy trì hiệu suất của cơ sở theo thời gian. Đối với các doanh nghiệp thuê bất động sản công nghiệp, điều này còn góp phần bảo đảm hoạt động liên tục và duy trì giá trị tài sản trong dài hạn".

Các nền tảng số, hệ thống quản lý tòa nhà và những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới cũng có thể hỗ trợ quá trình này thông qua việc kết nối hồ sơ tài sản, hoạt động bảo trì và dữ liệu tiêu thụ tài nguyên, giúp đội ngũ quản lý cơ sở đưa ra quyết định chính xác hơn.