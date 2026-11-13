Điện gió Quảng Ninh 4: Kỳ vọng kinh tế, lo ngại sinh kế biển

Các tuabin gió của một nhà máy điện gió. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Trong hội nghị lấy ý kiến mới đây, bên cạnh những kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội, đông đảo người dân đã bày tỏ nhiều trăn trở, lo ngại xoay quanh các vấn đề về tiếng ồn, rung chấn và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế khai thác thủy sản trên biển.

Ngày 12/11, UBND đặc khu Cô Tô đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 do Công ty cổ phần điện gió Cô Tô làm chủ đầu tư.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn cho biết Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có phạm vi khảo sát, lập quy hoạch khoảng 703,13ha; tổng diện tích đất quy hoạch bố trí các hạng mục công trình khoảng 97.651,43m2. Các hạng mục chính bao gồm khu vực bố trí tuabin gió, hệ thống móng trụ, trạm biến áp nâng áp 66/110kV, tuyến đường dây 110kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án khi đi vào vận hành được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ninh nói chung và đặc khu Cô Tô nói riêng.

Nhiều ý kiến của người dân tập trung phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và hoạt động sản xuất. Cụ thể, cộng đồng dân cư đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn làm rõ các giải pháp kiểm soát tiếng ồn, độ rung, bụi và các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường trong suốt quá trình thi công, vận hành nhà máy.

Bên cạnh đó, người dân đặc biệt quan tâm đến phạm vi thi công, hành lang an toàn và những tác động có thể phát sinh đối với hoạt động đánh bắt, lưu thông của tàu thuyền, cũng như chuỗi sản xuất, thu mua và chế biến thủy sản tại địa phương. Các ý kiến đề nghị làm rõ phương án đấu nối nguồn điện, khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và cơ chế giá điện; đồng thời mong muốn mọi thông tin về dự án phải được công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô Nguyễn Danh Hà nhấn mạnh, quá trình triển khai dự án phải gắn liền với yêu cầu bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Do đó, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện những tác động đối với môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân; từ đó nghiên cứu, bổ sung các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công và vận hành.

Việc tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư lần này khẳng định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân; qua đó bảo đảm sự phát triển của các dự án năng lượng tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, hài hòa giữa bài toán phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường biển và ổn định đời sống nhân dân.