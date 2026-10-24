Điện gió Phong Liệu bị phạt 77,5 triệu đồng do vi phạm quy định về trái phiếu

Ngày 22/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 635/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu, có trụ sở tại thôn Xa Lăng, xã Đa Krông, tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 77,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Điện gió Phong Liệu chậm đăng ký giao dịch trái phiếu từ 12 tháng trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với mã trái phiếu PLWCH2135001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 18/6/2021, có ngày đáo hạn 2/4/2035 và hạn đăng ký giao dịch là ngày 19/10/2023.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Điện gió Phong Liệu 77,5 triệu đồng do chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Ảnh minh họa.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp bị xử phạt theo điểm c khoản 2 Điều 8b Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến lô trái phiếu trên, trước đó, ngày 15/1/2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2024/GCNTPRL-VSDC cho trái phiếu của Điện gió Phong Liệu.

Theo thông báo của VSDC tại thời điểm đăng ký, lô trái phiếu mang mã chứng khoán PLW12101, tương ứng với mã trái phiếu PLWCH2135001, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng số lượng đăng ký là 7.916 trái phiếu, tương ứng giá trị 791,6 tỷ đồng.

VSDC bắt đầu nhận lưu ký số trái phiếu này từ ngày 16/1/2024. Việc đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là hai thủ tục riêng biệt.

Quyết định xử phạt số 635/QĐ-XPHC có hiệu lực kể từ ngày ký 22/10/2026. Nội dung công bố tập trung vào hành vi chậm đăng ký giao dịch trái phiếu, không đề cập đến vi phạm nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.