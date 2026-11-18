Cụ thể, Tổng công ty Phát điện 2 cho biết đúng 0 giờ 00, ngày 19/11/2026, Dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hoà, chính thức hòa lưới thử nghiệm theo Quyết định 659/QĐ-NSMO ngày 15/9/2026 của NSMO. Dự án hoàn thành công trình xây dựng, đảm bảo điều kiện hoà lưới phát điện vào trung tuần tháng 11 năm 2026.

Được khởi công xây dựng từ vào ngày 19/12/2025, Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa do Tổng công ty Phát điện 2 làm chủ đầu tư có quy mô công suất 25MW, gồm 5 tua-bin gió, tổng mức đầu tư trên 939 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành sản lượng điện bình quân Nhà máy là khoảng hơn 73 triệu kWh/năm.

Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, Ban điều hành Dự án và Nhà thầu chụp ảnh tại Điện gió Công Hải 1.

Tổng công ty Phát điện 2 cho biết Dự án về đích là kết quả từ nhiều nỗ lực của Ban điều hành Dự án, các Nhà thầu cũng như sự quyết liệt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ Lãnh đạo EVNGENCO2. Cụ thể, Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 đã chính thức vận hành, hoà lưới phát điện vào lúc 18h15’ ngày 15/11/2026. Đồng thời vào lúc 0h00’, ngày 19/11/2026 chính thức hòa lưới thử nghiệm theo Quyết định 659/QĐ-NSMO ngày 15/9/2026 của NSMO nhằm phục vụ công nhận ngày vận hành thương mại.

Công nhân vận hành theo dõi việc Điện gió Công Hải 1 hoà lưới

Việc Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 chính thức hoà lưới mang nhiều ý nghĩa tích cực trong việc bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung, đặc biệt trong giai đoạn El Nino đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đi vào vận hành Nhà máy còn góp phần bổ sung nguồn điện sạch, phát thải thấp, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương. Điện gió Công Hải 1 vận hành phát điện tiếp tục khẳng định vai trò của Tổng công ty Phát điện 2 trong việc thực hiện chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia theo hướng xanh, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành Điện và Net Zezo của Việt Nam.