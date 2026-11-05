Điện Gia Lai (GEG): Lợi nhuận 9 tháng giảm hơn 56%, dư nợ vay tài chính vượt 8.500 tỷ đồng

Doanh thu bán điện gần 700 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 721,7 tỷ đồng, tăng khoảng 7,5% so với mức 671,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bán điện tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 682 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 666,9 tỷ đồng trong quý III/2025. Doanh thu từ hoạt động xây lắp và dịch vụ đạt 39,7 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 4,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng từ 348,6 tỷ đồng lên 379,9 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn đạt 341,8 tỷ đồng, tăng gần 5,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ khoảng 48,1% lên 47,4%.

Tình hình làm ăn của GEG.

Tuy nhiên, áp lực chi phí tài chính vẫn là vấn đề đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Điện Gia Lai. Trong quý III, chi phí tài chính lên tới 196,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 194,4 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý, gần như toàn bộ khoản chi phí này là chi phí lãi vay, với 196,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 6,9 tỷ đồng, giảm so với 7,3 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 38,4 tỷ đồng, nhích lên so với 37,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác ghi nhận âm 7,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt lợi nhuận dương khoảng 369,4 tỷ đồng, chủ yếu do khoản thu nhập khác trong quý III/2025 ở mức đột biến.

Kết quả, GEG báo lợi nhuận kế toán trước thuế quý III/2026 đạt 114,5 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 100,4 tỷ đồng, tăng khoảng 25,4%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 89,7 tỷ đồng, còn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát là 10,7 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh quý III có sự cải thiện, bức tranh lũy kế 9 tháng đầu năm của GEG vẫn kém tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.069,4 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với mức 2.408,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, doanh thu bán điện trong 9 tháng đạt 2.012 tỷ đồng, giảm so với mức 2.364,1 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu xây lắp và dịch vụ tăng lên 46,9 tỷ đồng, từ 43,3 tỷ đồng; doanh thu cung cấp thiết bị đạt 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận khoảng 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 1.066,3 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 134,6 tỷ đồng xuống còn 16,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức cao, đạt 545,6 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay lên tới 544,6 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của GEG đạt 372,2 tỷ đồng, giảm khoảng 56,2% so với mức 850,7 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 324,6 tỷ đồng, còn phần lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát là 47,7 tỷ đồng.

Tổng tài sản vượt 15.850 tỷ đồng, dư nợ vay tài chính hơn 8.500 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của GEG đạt 15.850,4 tỷ đồng, tăng khoảng 4,9% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng áp đảo với 14.160,5 tỷ đồng, tương ứng gần 89,3% tổng tài sản. Trong đó, tài sản cố định đạt 12.691,1 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình phục vụ hoạt động sản xuất điện.

Một khoản mục đáng chú ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh. Tại cuối tháng 9/2026, giá trị khoản mục này đạt 1.338,2 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần so với mức 666,2 tỷ đồng hồi đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn giá trị xây dựng cơ bản dở dang tập trung tại các dự án năng lượng. Đáng chú ý, dự án điện gió VPL giai đoạn 2 có giá trị 1.152,8 tỷ đồng, trong khi đầu năm mới ghi nhận 9,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận chi phí tại dự án thủy điện Ea Tih là 50,7 tỷ đồng, điện mặt trời Tân Phú Đông 56,3 tỷ đồng và điện mặt trời Tân Phước 1 là 61,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dự án Đức Huệ - Long An 2 không còn ghi nhận giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm cuối tháng 9/2026, so với 611,3 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đối với tài sản ngắn hạn, GEG ghi nhận 1.689,9 tỷ đồng, giảm so với mức 1.776,4 tỷ đồng đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 96,1 tỷ đồng, tăng so với 74,9 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 448,8 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 377,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 1.220,6 tỷ đồng xuống 946,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 46,1 tỷ đồng lên 69,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của GEG tại ngày 30/9/2026 đạt 8.999,1 tỷ đồng, tăng so với mức 8.613,2 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.196,5 tỷ đồng, tăng từ 884,1 tỷ đồng; nợ dài hạn đạt 7.802,6 tỷ đồng, so với 7.729,1 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 806,4 tỷ đồng, tăng khoảng 30,9% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 7.790,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 7.727 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của GEG đạt khoảng 8.597 tỷ đồng. So với vốn chủ sở hữu 6.851,3 tỷ đồng, quy mô dư nợ này tương đương khoảng 1,25 lần.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại cuối kỳ đạt 6.851,3 tỷ đồng, tăng so với 6.497,7 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 4.327,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 832,7 tỷ đồng.