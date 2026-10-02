Diễn diễu đường phố tôn vinh văn hóa Lai Châu đa sắc màu

Màn trình diễn của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong quá trình diễn diễu đường phố tại buổi giao lưu.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh và thuộc 4 dân tộc Thái, Mông, Lự và Giáy. Trong trang phục truyền thống rực rỡ, các đoàn mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ và các trò diễn dân gian đặc sắc.

Trên các tuyến phố, tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng cùng những điệu múa truyền thống tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Hoạt động diễn diễu đường phố đã góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Lai Châu.

Hoạt động diễn diễu đường phố đã góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Lai Châu, đồng thời tạo không gian để nghệ nhân, diễn viên và nhân dân giao lưu, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Hoạt động diễn diễu góp phần quảng bá giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Hoạt động diễn diễu góp phần quảng bá giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Hoạt động diễn diễu góp phần quảng bá giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.