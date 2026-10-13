Điện đi trước một bước: Từ tư duy quản trị đến sức mạnh tập thể

Điện - hạ tầng thiết yếu và cốt lõi cho sự phát triển

Những năm gần đây, Thanh Hóa duy trì tốc độ phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống ngày càng tăng. Với Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa), yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định mà còn chuẩn bị năng lực cung ứng theo tốc độ tăng trưởng phụ tải.

Công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV, góp phần nâng cao năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Đó cũng là một trong những trọng tâm trong công tác điều hành của đồng chí Hoàng Hải. Từ giao ban, làm việc chuyên đề đến kiểm tra tại cơ sở, việc theo dõi phụ tải trung và dài hạn được gắn với tiến độ đầu tư, nhu cầu khách hàng và tình hình vận hành, qua đó chủ động phương án thay vì chờ phát sinh mới xử lý.

Nhìn vào sản lượng điện thương phẩm, có thể thấy rõ sức ép phát triển đó. Năm 2024, CTĐL Thanh Hóa đạt 7.772,9 triệu kWh, tăng 9,43% so với năm 2023; năm 2025 đạt 8.747,89 triệu kWh, tăng 12,54%; 8 tháng đầu năm 2026 đạt 6.573,2 triệu kWh, tăng 11,78% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng liên tục của phụ tải đặt ra yêu cầu ngành Điện phải đi trước trong đầu tư, cải tạo, phát triển lưới điện và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Đầu tư xây dựng vì vậy không chỉ nhằm hoàn thành danh mục dự án mà còn chuẩn bị năng lực cung ứng cho những năm tiếp theo.

Tính đến ngày 14/9/2026, CTĐL Thanh Hóa đang thực hiện lũy kế 186 dự án, gồm 73 dự án chuyển tiếp từ năm 2025; 28 dự án được giao trong năm 2026; 44 dự án bổ sung năm 2026; 17 dự án thuộc kế hoạch năm 2027 và 24 dự án bổ sung năm 2027.

Riêng 8 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện đối với 99 dự án; 66 dự án đã chuyển sang bước thực hiện đầu tư và 68 dự án hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán. Khối lượng lớn, nhiều khâu liên quan đòi hỏi công việc được chuẩn bị sớm, được kiểm soát theo từng bước và bám sát từng công trình.

Phía sau những con số ấy là cách tổ chức công việc gắn đầu tư với nhu cầu phụ tải và yêu cầu vận hành từng khu vực. Các khâu về thủ tục, mặt bằng, vật tư, nhà thầu và tiến độ thi công được theo dõi đồng bộ để kịp thời xử lý những điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng đáp ứng phụ tải.

Quản trị bằng những việc cụ thể

Dấu ấn trong cách điều hành của người đứng đầu CTĐL Thanh Hóa không chỉ nằm ở những quyết định lớn mà còn thể hiện qua cách đưa yêu cầu quản trị vào từng công việc cụ thể.

Từ cơ sở đến hiện trường, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ công việc.

Một trong những điểm nhấn trong tư duy chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là yêu cầu “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, nguyên tắc này được cụ thể hóa qua phân công đầu mối, xác định trách nhiệm, tiến độ và cơ chế kiểm soát. Mỗi nhiệm vụ có người phụ trách, thời hạn và phương thức theo dõi cụ thể, hạn chế tình trạng việc chung nhưng trách nhiệm không rõ. Vì thế, “6 rõ, 1 xuyên suốt” không chỉ là yêu cầu trong chỉ đạo mà dần trở thành phương pháp làm việc, góp phần nâng cao tính chủ động, kỷ luật và hiệu quả.

Tại các cuộc họp, yêu cầu không chỉ dừng ở việc báo cáo những gì đã làm mà còn tập trung vào tồn tại, nguyên nhân, giải pháp và thời hạn hoàn thành. Từ đầu tư, vận hành, kinh doanh, dịch vụ khách hàng đến chuyển đổi số, các mục tiêu được chia thành từng phần việc để theo dõi và điều chỉnh.

Giám đốc Hoàng Hải sát sao với công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời chỉ đạo các giải pháp khắc phục, bảo đảm hệ thống điện nhanh chóng trở lại vận hành an toàn, ổn định.

An toàn luôn được đặt ở vị trí đặc biệt, là mệnh lệnh của sản xuất. Từ kiểm tra hiện trường, kiểm soát quy trình, diễn tập, nhận diện và chấn chỉnh nguy cơ đến trao đổi với người lao động, các biện pháp đều hướng tới xây dựng ý thức an toàn từ mỗi cá nhân.

Công ty cũng tăng cường gặp gỡ, chia sẻ với thân nhân CBCNV để gia đình hiểu đặc thù công việc, những nguy cơ người lao động có thể đối mặt và phối hợp trong việc giữ gìn an toàn. An toàn vì thế không chỉ được nhìn từ quy trình sản xuất mà còn từ con người và gia đình người lao động.

“An toàn để trở về” – từ sự đồng hành của gia đình đến cam kết trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động, Công ty Điện lực Thanh Hóa lan tỏa văn hóa an toàn bằng những hành động thiết thực, vì sự an toàn và hạnh phúc của mỗi người.

Cùng với an toàn, văn hóa doanh nghiệp và 5S tại Công ty được triển khai theo hướng thực chất, gắn với công việc hằng ngày, từ tác phong, kỷ luật lao động, môi trường làm việc đến ứng xử với đồng nghiệp và khách hàng.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò của văn hóa và con người trong phát triển bền vững, CTĐL Thanh Hóa gắn các giá trị văn hóa với tác phong, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ những yêu cầu được duy trì thường xuyên, văn hóa và kỷ luật từng bước trở thành thói quen trong công việc, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức.

Mở rộng kết nối, tạo dựng sức mạnh

Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), CTĐL Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ theo những định hướng chung về bảo đảm cung ứng điện, đầu tư, vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Để triển khai hiệu quả tại địa phương, sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và các địa phương là yếu tố quan trọng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa và Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đồng hành, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị Tỉnh ủy viên, đồng chí Hoàng Hải gắn nhiệm vụ của ngành Điện với yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Trên cương vị Giám đốc, các yêu cầu được cụ thể hóa thành kế hoạch đầu tư, phương án vận hành và giải pháp phục vụ khách hàng. CTĐL Thanh Hóa đã ký Quy chế phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) và Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa), tạo cơ chế phối hợp trong giải phóng hành lang, bảo đảm an toàn lưới điện và xử lý các vấn đề liên quan.

Từ giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đẩy nhanh tiến độ dự án, phòng, chống cháy nổ, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến hướng dẫn khách hàng tiếp cận dịch vụ điện, nhiều nhiệm vụ cần sự tham gia của nhiều lực lượng. Việc chia sẻ thông tin giúp nhận diện và xử lý sớm các vướng mắc, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tinh thần chung tay bảo đảm cung ứng điện cũng được đặt trong những định hướng lớn về năng lượng. Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định yêu cầu phát triển năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân.

Với CTĐL Thanh Hóa, định hướng này được triển khai qua bảo đảm cung ứng điện, quản lý nhu cầu sử dụng điện, tuyên truyền tiết kiệm điện và chuẩn bị năng lực lưới điện phù hợp.

Một minh chứng là việc triển khai điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Công ty đã phát động triển khai trong toàn đơn vị và vận động CBCNV hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện, an toàn, hiệu quả.

Từ trụ sở Công ty, các đơn vị trực thuộc đến mỗi gia đình CBCNV, tinh thần hưởng ứng điện mặt trời mái nhà đang được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa năng lượng sạch vào đời sống và hoạt động sản xuất.

Đến nay, Công ty đã hoàn thành lắp đặt 22/22 hệ thống ĐMTMN tại trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc, với tổng công suất hơn 600 kW; 260 hộ gia đình CBCNV đã lắp đặt hệ thống với tổng công suất gần 2,1 MW; 100% lãnh đạo từ cấp Công ty đến các đơn vị trực thuộc đã thực hiện.

Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở quy mô triển khai mà còn ở việc chủ trương được bắt đầu từ chính nội bộ ngành Điện, qua đó lan tỏa thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chủ động nguồn điện tại chỗ tới khách hàng, cộng đồng.

Ở lĩnh vực dịch vụ khách hàng, sự phối hợp với chính quyền cơ sở cũng ngày càng rõ nét. Việc hướng dẫn người dân sử dụng App EVN CSKH, tổng đài EVN, thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp thông tin về sử dụng điện góp phần đưa dịch vụ đến gần khách hàng hơn.

Vai trò kết nối của người đứng đầu, vì vậy, không chỉ ở việc mở rộng phối hợp mà còn ở khả năng tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, để nhiệm vụ của ngành Điện gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển chung của địa phương.

Một tập thể chung sức, đồng lòng

Để xây dựng một hệ thống điện hiện đại, yếu tố then chốt nằm ở con người và công nghệ. Bên cạnh đầu tư xây dựng, Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, vận hành và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ cơ sở.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ về vai trò của chuyển đổi số trong đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Song hành với con người là chuyển đổi số. Công ty từng bước triển khai chuyển đổi số trong quản trị, vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hướng tới thay đổi phương thức làm việc thay vì chỉ số hóa quy trình. Dữ liệu được khai thác nhiều hơn trong quản lý; các tiện ích số đến gần khách hàng hơn; người lao động có thêm công cụ để xử lý công việc nhanh và chính xác.

Với đặc thù thường xuyên bám lưới, trực vận hành, xử lý sự cố trong đêm, trong mưa bão và những thời điểm phụ tải cao, sự gắn kết giữa lãnh đạo và người lao động có ý nghĩa đặc biệt. Sự quan tâm được thể hiện qua việc gặp gỡ người lao động tại cơ sở, thăm hỏi khi làm việc trong điều kiện khó khăn, chia sẻ với gia đình trong những hoàn cảnh đặc biệt và lắng nghe tâm tư của CBCNV.

Kết quả thực hiện cũng phản ánh phương thức tổ chức, quản trị của Công ty. Từ năm 2024 đến nay, Công ty luôn nằm trong nhóm các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của EVNNPC. Kết quả này gắn với sự phối hợp giữa Ban lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, việc duy trì kỷ cương trong quản lý, điều hành cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động. Phương thức “6 rõ, 1 xuyên suốt” được áp dụng nhất quán, giúp xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở ấy, CTĐL Thanh Hóa tập trung củng cố các yếu tố nền tảng cho phát triển lâu dài: an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; văn hóa doanh nghiệp và 5S; đầu tư, nâng cấp hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số; phối hợp với chính quyền địa phương. Nguồn lực được phân bổ theo thứ tự ưu tiên, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa nâng cao năng lực quản trị, vận hành và khả năng thích ứng.

Sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo hòa cùng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của mỗi CBCNV, kết nối thành một sức mạnh chung để Điện lực Thanh Hóa thêm đoàn kết, vững vàng và thắp sáng niềm tin trên mỗi chặng đường.

Từ đầu tư lưới điện đến quản trị, phát triển con người và kết nối các nguồn lực, “Điện đi trước một bước” được thể hiện như một cách tiếp cận xuyên suốt trong tổ chức công việc. Đó là bám sát cơ sở, nhận diện sớm nhu cầu phát triển, chuẩn bị nguồn lực và phối hợp các bên để xử lý công việc từ sớm.

Khi mục tiêu và trách nhiệm được xác định thống nhất từ Công ty đến các đơn vị, bộ phận, nguồn lực của tập thể được huy động đồng bộ hơn. Đây là cơ sở để CTĐL Thanh Hóa duy trì cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.