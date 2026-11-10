Điện đi trước một bước, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra dự án đầu tư hệ thống pin lưu trữ BESS và lắp đặt máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Hoằng Long.

Chủ động đầu tư đồng bộ về nguồn và lưới điện

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, năm 2020, đơn vị quản lý hơn 731.500 khách hàng, trong đó có gần 29.600 khách hàng công nghiệp, xây dựng. Đến cuối năm 2026, các con số này ước đạt hơn 887.000 và 34.450 khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm tăng từ hơn 5,75 tỷ kWh lên trên 9,6 tỷ kWh. Áp lực phụ tải đặt ra yêu cầu ngành điện phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động chuẩn bị đồng bộ nguồn và lưới điện, bảo đảm công suất, chất lượng điện năng và khả năng dự phòng. Hạ tầng điện phải đi trước một bước, phù hợp với quy hoạch và tiến độ phát triển sản xuất.

Xác định điện phải đi trước một bước, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. Đến ngày 30/10/2026, đơn vị đang triển khai 227 dự án, trong đó có 73 dự án chuyển tiếp từ năm 2025, 72 dự án thuộc kế hoạch năm 2026 và 82 dự án trong kế hoạch năm 2027. Riêng 10 tháng năm 2026, công ty đã chuẩn bị đầu tư 140 dự án, 71 dự án hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán.

Trọng tâm là nâng cấp lưới điện trung áp 22kV, 35kV, cải tạo lưới trung, hạ áp và các trạm biến áp 110kV; ưu tiên lắp đặt máy biến áp T2 tại các trạm Hoàng Long, Hậu Lộc 2, Như Thanh, Thạch Thành và triển khai các công trình 110kV Tĩnh Gia 3, Quan Hóa, Triệu Sơn 2. Qua đó, từng bước giảm nguy cơ quá tải, tăng khả năng tiếp nhận phụ tải mới.

Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành điện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng. Ngày 31/10/2026, hệ thống pin lưu trữ BESS tại Trạm biến áp 110kV Hoằng Long được đóng điện, với công suất xả tối đa 10MW, dung lượng 10MWh. Hệ thống có khả năng tích trữ điện khi phụ tải thấp, phát trở lại lưới vào giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho máy biến áp. Công nghệ này cũng đang được triển khai tại các trạm Núi 1, Thọ Xuân, Sầm Sơn 2 và Bá Thước.

Ông Nguyễn Chí Xuân, Phó giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa, cho biết: Hệ thống BESS là giải pháp công nghệ mới, giúp điều tiết phụ tải linh hoạt, nâng cao hiệu quả khai thác và vận hành lưới điện.

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành điện đã triển khai 11 dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, tập trung bổ sung xuất tuyến 110kV, xây dựng đường dây 110kV Nông Cống - Nghi Sơn và đường dây 22kV cấp điện cho Cảng Long Sơn.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Điện lực Nghi Sơn, cho biết: Nhu cầu điện tại Khu Kinh tế Nghi Sơn tăng nhanh cùng tiến độ mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị thường xuyên phối hợp nắm bắt kế hoạch sản xuất, dự báo phụ tải để chủ động phương án cấp điện; đồng thời rà soát, nâng cấp lưới điện, xử lý nguy cơ quá tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục.

Ở cấp truyền tải, dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn có quy mô trạm 2x250MVA, tuyến đường dây dài hơn 40km. Chủ đầu tư đang tập trung thi công, phấn đấu đưa trạm vào vận hành giai đoạn 1 trong tháng 12/2026, hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027. Cùng với đó, ngành điện đẩy nhanh tiến độ lắp đặt máy biến áp T3 tại Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn và triển khai các công trình 220kV Hậu Lộc theo quy hoạch.

Ông Lê Thanh Hải, đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, cho biết: Khi hoàn thành, Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn sẽ tăng năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Thanh Hóa, Sầm Sơn và các vùng phụ cận, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Bên cạnh nâng cấp lưới điện, phát triển nguồn điện tại chỗ cũng được chú trọng. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 30MW. Nguồn điện này vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí, vừa bổ sung nguồn cung tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống vào giờ cao điểm. Cùng với đó, các dự án điện khí LNG Nghi Sơn, điện rác, điện mặt trời và thủy điện nhỏ cần được thúc đẩy theo quy hoạch, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

Sử dụng điện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng

Đầu tư hạ tầng cần đi đôi với sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Hiện Công ty Điện lực Thanh Hóa đang phối hợp với hơn 240 khách hàng sử dụng điện lớn triển khai điều chỉnh phụ tải, tư vấn quản lý năng lượng và sử dụng thiết bị hiệu suất cao. Nhiều doanh nghiệp chủ động dịch chuyển thời gian sản xuất khỏi giờ cao điểm, tận dụng nhiệt dư phát điện, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, tổn thất điện năng toàn công ty giảm còn 3,26%.

Bảo đảm cung ứng điện trong những năm tới cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình điện; chủ đầu tư khu công nghiệp phối hợp với ngành điện dự báo phụ tải, xác định nhu cầu và tiến độ đấu nối. Doanh nghiệp cần chủ động tiết kiệm điện, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết: Công ty xác định dự báo phụ tải phải đi trước một bước, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp nguồn và lưới điện, chuẩn bị các kịch bản vận hành. Với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, ngành điện sẽ huy động các nguồn lực, phối hợp với các cấp, ngành bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển và tăng trưởng của tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế hai con số đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng và nguồn lực. Trong đó, điện năng là hạ tầng chiến lược, có vai trò quan trọng đối với phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động đầu tư, nâng cao năng lực nguồn và lưới điện chính là tạo nền tảng đón dòng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất.