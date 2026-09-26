Diễn đàn Văn học-Nghệ thuật trẻ Đà Nẵng 2026: Khát vọng sáng tạo, bản sắc và hội nhập

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa cho các đại biểu, khách mời tọa đàm tại sự kiện. Ảnh: P.T

Phát biểu tại diễn đàn, nhà thơ Phan Chín - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố nhấn mạnh: Trong bối cảnh xã hội biến động nhanh chóng cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, việc tạo nên tiếng nói riêng, tránh lạc lỏng với thế giới nhưng vẫn tiếp nối các giá trị truyền thống là câu hỏi luôn được đặt ra của văn nghệ sĩ mọi thời đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chủ đề của diễn đàn năm nay không chỉ là cơ hội để lắng nghe tiếng nói, khát vọng của người trẻ, mà còn đặt ra những vấn đề cốt lõi về cá tính sáng tạo, mối quan hệ giữa truyền thống - hiện đại, công nghệ - con người, cũng như việc đưa giá trị văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng vào không gian nghệ thuật rộng lớn hơn.

Nhà thơ Phan Chín- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật TP Đà Nẵng phát biểu đề dẫn. Ảnh: P.T

Tại diễn đàn, các tác giả trẻ đã chia sẻ, thảo luận tập trung vào 3 nội dung chính: Khát vọng sáng tạo, Bản sắc và Hội nhập. Theo nhà thơ Phan Chín, đây là ba yếu tố gắn kết chặt chẽ bởi: "Khát vọng tạo nên động lực đổi mới; bản sắc tạo nên cái độc đáo riêng, tạo nên ký hiệu nhận diện; và hội nhập mở ra không gian để những giá trị ấy được bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa”.

Các văn nghệ sĩ tiền bố trao đổi, chia sẻ với các văn nghệ sĩ trẻ Đà Nẵng về những bài học nghề giá trị . Ảnh: P.T

Trong phần trao đổi tọa đàm, các văn nghệ sĩ tiền bối đã chia sẻ, trao truyền đến văn nghệ sĩ trẻ nhiều bài học nghề giá trị. Theo nhà thơ Bùi Công Minh và NSND Huỳnh Huỳnh, bề dày văn hóa, lịch sử và những biến động của xã hội là nguồn đề tài phong phú, dồi dào để văn nghệ sĩ nói chung, văn nghệ sĩ trẻ nói riêng khai thác không bao giờ hết.

Các đại biểu tham dự tại diễn đàn. Ảnh: P.T

Chia sẻ thêm, NSND Huỳnh Hùng cho rằng, đặc điểm cốt lõi của VH-NT là sáng tạo, mất đi tính sáng tạo thì không còn là VH-NT. Theo đó, ông nhắn gửi các tác giả trẻ yêu điện ảnh cần khai thác sâu bản sắc văn hóa xứ Quảng nhưng phải biết nâng tầm tư tưởng và nhân vật lên quy mô quốc gia, tránh quẩn quanh trong phạm vi địa phương. “Di sản của ông cha ta để lại cho xứ Quảng này khai thác không bao giờ hết. Chỉ cần biết đào sâu khai thác, đặc biệt các bạn trẻ cần phải tìm cho được cái “tứ” đắc giá cùng những chi tiết, hình ảnh đắt giá và có góc nhìn của riêng mình thì sẽ có tác phẩm hay ”- NSND Huỳnh Hùng nhấn mạnh.

Nhà văn trẻ chia sẻ những trăn trở cùng quan điểm về sáng tác trong thời đại công nghệ số bùng nổ. Ảnh: P.T

Nhà thơ Bùi Công Minh cho rằng, để có tác phẩm hay, người trẻ trước hết phải "sống sâu, sống kỹ, bộc lộ được cảm xúc của cá nhân mình", và trên hơn hết phải yêu hết mình với mảnh đất này...