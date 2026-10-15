Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' năm 2026 - Chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế

Tham dự buổi gặp gỡ có ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (cũ), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động 248; ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL), cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí.

Mười năm xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp

Chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp”, đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 8.11 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Quang cảnh buổi Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Chương trình do Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) với Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương tổ chức.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10.11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Qua 10 năm triển khai, Ban Tổ chức Cuộc vận động 248 và Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia từng bước xây dựng hệ thống giá trị, chuẩn mực thực hành và cộng đồng doanh nghiệp cùng thúc đẩy văn hóa kinh doanh.

Quang cảnh buổi Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở đánh giá, xét chọn và tôn vinh doanh nghiệp thực hành văn hóa kinh doanh. Đến nay, cộng đồng có 116 doanh nghiệp đạt chuẩn, góp phần lan tỏa các mô hình và kinh nghiệm thực tiễn.

Ngày 21.3.2026, Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị: Yêu nước, Tín nghĩa, Phụng sự, Bản sắc; Liêm chính, Tự chủ, Trí tuệ, Sáng tạo; Khát vọng, Hội nhập, Hợp tác, Bền vững.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, diễn đàn năm nay đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Trọng tâm là giới thiệu Khung chương trình hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026–2035 theo cấu trúc 9–4–2, định hướng thiết lập Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu (VBN GLOBAL) và Liên minh chiến lược triển khai hành động.

Các đại biểu tham dự buổi Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Khung hành động gồm chín cấu phần nền tảng và công cụ thực thi, bốn chương trình hành động và hai đề án định hướng phát triển. Các nội dung hướng tới đưa giá trị văn hóa vào quản trị doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương, kết nối doanh nhân Việt Nam toàn cầu và tăng cường phối hợp giữa các chủ thể.

Qua đó, doanh nghiệp có thêm công cụ nhận diện mức độ trưởng thành về văn hóa, cải thiện chất lượng quản trị, củng cố niềm tin và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chương trình cũng hướng tới triển khai các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW, gắn văn hóa kinh doanh với phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa và kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Văn hóa tạo nền tảng cho hiệu quả kinh doanh

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đại diện Petrovietnam cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Tập đoàn hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (27.11). Qua quá trình rà soát chặng đường phát triển, Petrovietnam xác định bốn giá trị cốt lõi: Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (cũ), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động 248 phát biểu tại buổi Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, những giá trị này được hình thành từ lịch sử phát triển ngành Dầu khí và truyền thống của nhiều thế hệ người lao động.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh nghiệm và nhân lực chuyên sâu, ngành Dầu khí Việt Nam đã từng bước xây dựng ngành công nghiệp tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, mở rộng từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến vận chuyển, chế biến, kinh doanh và các lĩnh vực năng lượng mới.

Petrovietnam hiện có khoảng 60.000 người lao động hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa bàn khác nhau. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp không chỉ dừng ở các hoạt động phong trào mà quan trọng hơn là tạo sự thống nhất, củng cố niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy sáng tạo và khả năng phối hợp trong toàn Tập đoàn.

Đại diện Petrovietnam nhấn mạnh, tái tạo văn hóa phải đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh. Văn hóa tác động trực tiếp đến chất lượng quản trị, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và uy tín thương hiệu.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) phát biểu tại Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Sau quá trình triển khai Đề án tái tạo văn hóa, kết hợp với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, giá trị thương hiệu Petrovietnam đã tăng lên khoảng 1,4 tỉ USD. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó văn hóa góp phần khôi phục hình ảnh và củng cố niềm tin của xã hội, đối tác, người lao động đối với Tập đoàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trước những biến động của thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị thế giới, Petrovietnam đã hoàn thành trước kế hoạch năm ba tháng về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp ngân sách, với mức tăng trưởng khoảng 40%.

Theo đại diện Tập đoàn, bên cạnh tác động của giá dầu, kết quả này còn đến từ hiệu quả điều hành, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ và nỗ lực của người lao động.

Một ví dụ được nêu là Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn có thời điểm vận hành ở mức 118–125% công suất thiết kế, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định và hiệu quả. Kết quả này cho thấy vai trò của trình độ công nghệ, tính chuyên nghiệp, năng lực kiểm soát rủi ro và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Hiện Petrovietnam đang hoàn thiện Chiến lược Nâng tầm văn hóa và Quản trị thương hiệu Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến công bố trong tháng 11.2026.

Ông Hồ Anh Tuấn trả lời tại buổi Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026

Chiến lược hướng tới đưa văn hóa thấm sâu hơn vào lãnh đạo, quản trị và thực thi nhiệm vụ; chú trọng văn hóa nêu gương, văn hóa quản trị biến động, văn hóa số, văn hóa phối hợp, văn hóa biết ơn và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả, gắn kết, kỷ cương.

Theo Ban Tổ chức, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 sẽ gồm lễ kỷ niệm và tri ân chặng đường 10 năm, đối thoại chính sách, giới thiệu Khung hành động 2026–2035, định hướng hợp tác và tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Thông qua diễn đàn, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy việc chuyển các giá trị văn hóa thành những chuẩn mực quản trị và hành động cụ thể, có thể đánh giá bằng kết quả thực tế.

Từ nền tảng đã xây dựng trong 10 năm qua, giai đoạn 2026–2035 được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường mới, trong đó văn hóa kinh doanh trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế đất nước bền vững.