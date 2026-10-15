Diễn đàn ‘Văn hóa với doanh nghiệp’: Đối thoại chính sách và thực tiễn kinh doanh

Sáng 15/10, tại Hưng Yên, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) và Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức buổi giới thiệu về Chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Buổi giới thiệu Chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”, tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Hành trình 10 năm xây dựng nền tảng giá trị

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, chương trình đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi. Những nội dung mới gồm: giới thiệu Khung hành động 2026-2035 theo cấu trúc 9 - 4 - 2; định hướng thiết lập VBN GLOBAL và Liên minh chiến lược triển khai hành động; phát huy vai trò tiên phong của cộng đồng 116 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc này khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và đất nước.

Qua 10 năm, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) và Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại.

Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hóa. Đến nay, cộng đồng 116 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam là một nền tảng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan toả chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo.

Ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho hay, Diễn đàn “Văn hoá với Doanh nghiệp” tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nhân, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và báo chí, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh. Kế thừa nền tảng đó, ngày 21/3/2026, Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công bố với 12 giá trị: Yêu nước - Tín nghĩa - Phụng sự - Bản sắc; Liêm chính - Tự chủ - Trí tuệ - Sáng tạo; Khát vọng - Hội nhập - Hợp tác - Bền vững. Bộ giá trị bổ sung định hướng để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển năng lực, giữ gìn bản sắc và nâng cao trách nhiệm trong hội nhập.

Khung chương trình hành động phát triển văn hóa kinh doanh

Thông tin về Khung chương trình hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035, ông Hồ Anh Tuấn cho biết, chương trình được xây dựng với mệnh đề xuyên suốt: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Cấu trúc 9 - 4 - 2 gồm chín cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, bốn chương trình tổ chức hành động, hai đề án định hướng phát triển. “Chương trình hướng tới thiết thực triển khai các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo đó, cấu trúc 9 - 4 - 2, cụ thể:

Chín cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi: Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hoá kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; Trust Index - Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; VBN GLOBAL - Mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu; Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026 - 2035.

Bốn chương trình tổ chức hành động: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể.

Hai đề án định hướng phát triển: “Xây dựng Văn hóa kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hoá giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”. “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng BTC 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp giới thiệu nội dung Đối thoại chính sách và Khung tóm tắt hành động chiến lược 2026 - 2035.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm triển khai Cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên về văn hóa doanh nghiệp. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho hay, sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi Petrovietnam hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống vào ngày 27/11. Trong không khí chung đó, Petrovietnam đang chuẩn bị nhiều hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển văn hóa của mình trong giai đoạn mới.

Qua quá trình rà soát, đánh giá chặng đường phát triển, theo ông Trần Quang Dũng Petrovietnam xác định bốn giá trị cốt lõi: Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình. Đó không phải là những khẩu hiệu được đặt ra một cách chung chung. Các giá trị này được hình thành từ lịch sử phát triển của ngành dầu khí và từ truyền thống của nhiều thế hệ người lao động dầu khí.

Đặc biệt nhấn mạnh về văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn, ông Trần Quang Dũng cho hay, không chỉ là cờ, hoa, văn nghệ, thể thao hay những hoạt động phong trào. Những hoạt động đó có thể tạo sự gắn kết, nhưng giá trị quan trọng hơn của văn hóa là khơi dậy tinh thần, củng cố niềm tin, thúc đẩy người lao động làm việc, sáng tạo và cùng hướng tới mục tiêu chung.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp tại Petrovietnam.

Petrovietnam hiện có khoảng 60.000 người lao động, làm việc trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa bàn, thậm chí ở các quốc gia và khu vực khác nhau. Mỗi đơn vị có lịch sử, ngành nghề, điều kiện hoạt động và bản sắc riêng. "Tuy nhiên, dù ở khâu đầu, khâu giữa hay khâu cuối của chuỗi giá trị; dù là chuyên gia đầu ngành hay người làm công việc văn thư, mỗi người đều có thể đóng góp vào khát vọng phát triển Petrovietnam, bằng trí tuệ, sự chuyên nghiệp và tinh thần nghĩa tình. Đó là lý do Petrovietnam xác định: tái tạo văn hóa phải đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh", ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được triển khai, ông Trần Quang Dũng thông tin thêm, Petrovietnam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để công bố Chiến lược Nâng tầm văn hóa và Quản trị thương hiệu Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược nhằm tạo nền tảng để chiến lược phát triển tổng thể của Tập đoàn đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể.

Thông qua các hoạt động của Hiệp hội, của Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” và sự đồng hành của báo chí, ông Trần Quang Dũng mong muốn, câu chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp được gắn chặt hơn với đời sống doanh nghiệp, với người lao động và với những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, xã hội có thể hiểu rõ hơn các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, đang làm gì để xây dựng văn hóa, nâng cao năng lực quản trị và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình.

Trong thời gian tới, để chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các tiêu chí bắt buộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, như thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với hệ sinh thái kinh doanh, đồng thời kiên trì theo đuổi những giá trị đã lựa chọn. Theo bà, thực hiện điều này không thể trong ngày một ngày hai mà cần được bồi đắp, tích lũy qua cả một quá trình "mưa dầm thấm lâu".

Về phía cơ quan quản lý, bà Vi Thanh Hoài nhấn mạnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp và hiệp hội để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp. Kỳ vọng, sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với những định hướng phát triển văn hóa và kinh tế hiện nay, sẽ tạo điều kiện để văn hóa doanh nghiệp được triển khai thực chất hơn.

Bám sát chủ đề Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”, phiên đối thoại tại sự kiện sẽ làm rõ cách văn hóa kinh doanh tạo niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, qua đó góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia; đồng thời trao đổi về cơ chế chuyển hoá giá trị, phương thức phối hợp và đánh giá kết quả.