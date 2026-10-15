Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Chuyển giá trị văn hóa thành sức mạnh kinh tế

Tại buổi họp báo giới thiệu về Diễn đàn vào ngày 15/10, đại diện Ban tổ chức cho biết, chủ đề năm nay sẽ là “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Chương trình hướng tới việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Từ góc độ văn hóa kinh doanh, trọng tâm là thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy văn hóa như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

Ban tổ chức giới thiệu các nội dung của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026. Ảnh: VNABC

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết năm nay phiên Đối thoại chính sách của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” sẽ tập trung phân tích cách thức thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cơ chế phối hợp để những giá trị văn hóa được thực hành nhất quán, tạo ra giá trị kinh tế có thể nhận diện và đo lường.

Bên cạnh tạo không gian trao đổi, kết nối định hướng chính sách với những vấn đề của thực tiễn kinh doanh, Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm nay sẽ xác định khung chương trình hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 được xây dựng với mệnh đề xuyên suốt: “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Khung hành động gồm 9 cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, 4 chương trình tổ chức hành động, 2 đề án định hướng phát triển. Hai đề án là “Xây dựng Văn hóa kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, và “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Cũng tại buổi giới thiệu, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam cho biết: Năm 2026 đánh dấu 10 năm triển khai Cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên về văn hóa doanh nghiệp. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là cờ, hoa, văn nghệ, thể thao hay những hoạt động phong trào. Những hoạt động đó có thể tạo sự gắn kết, nhưng giá trị quan trọng hơn của văn hóa là khơi dậy tinh thần, củng cố niềm tin, thúc đẩy người lao động làm việc, sáng tạo và cùng hướng tới mục tiêu chung.

Petrovietnam hiện có khoảng 60.000 người lao động, làm việc trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa bàn, thậm chí ở các quốc gia và khu vực khác nhau. Mỗi đơn vị có lịch sử, ngành nghề, điều kiện hoạt động và bản sắc riêng. Tuy nhiên, dù ở khâu đầu, khâu giữa hay khâu cuối của chuỗi giá trị; dù là chuyên gia đầu ngành hay người làm công việc văn thư, mỗi người đều có thể đóng góp vào khát vọng phát triển Petrovietnam, bằng trí tuệ, sự chuyên nghiệp và tinh thần nghĩa tình.

“Đó là lý do Petrovietnam xác định: tái tạo văn hóa phải đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh”, ông nói.

Trải qua 10 năm, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã từng bước xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực thực hành, cộng đồng doanh nghiệp và không gian đối thoại.

Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành, tạo cơ sở cho hoạt động đánh giá, xét chọn, tôn vinh và giúp doanh nghiệp nhận diện những yêu cầu cần cải thiện trong thực hành văn hóa.