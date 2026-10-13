Diễn đàn văn hoá doanh nghiệp Việt Nam: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững

Diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thu hút tham gia của nhiều đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa đối với khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng.

Nếu kinh tế quyết định khả năng đi nhanh thì văn hóa quyết định khả năng đi xa. Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, văn hóa không chỉ là yếu tố tinh thần mà còn gắn trực tiếp với chất lượng quản trị, uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh.

Đặc biệt, Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh xây dựng văn hóa kinh doanh ngày càng gắn với yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nhân có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Đây cũng là định hướng tại Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng thời, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng chia sẻ những điểm cốt lõi về văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, bao gồm: tinh thần liêm chính thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín; lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động; giữ văn hóa tôn trọng con người trọng dụng tài năng và phát triển năng lực; văn hóa tôn trọng đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng nhanh; văn hóa sử dụng dữ liệu, mạnh dạn tiên phong sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Các diễn giả thảo luận về nội dung: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Từ bản sắc doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh.

Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần được thể hiện qua những khẩu hiệu hay giá trị mang tính hình thức, mà cần hiện diện trong phương thức quản trị, cách thức tổ chức hoạt động, ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Đây cũng là yếu tố góp phần hình thành uy tín thương hiệu, tạo dựng niềm tin và nâng cao khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, được xác định trong kế hoạch tổ chức Diễn đàn là những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có đạo đức, bản sắc, trách nhiệm và khát vọng phát triển.

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần lan tỏa nhận thức, thúc đẩy đưa các giá trị văn hóa vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Báo Văn hóa và Đại học Intracom, góp phần mở rộng hoạt động kết nối, hợp tác giữa cơ quan báo chí và cơ sở giáo dục, đào tạo.

Với chủ đề xuyên suốt "Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững", Diễn đàn hướng tới tạo dựng không gian đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; cùng nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển.

Diễn đàn gồm các tham luận chuyên sâu, tập trung vào hai nhóm nội dung chính: "Văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới" và "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và chuyển đổi số".

Trong phiên thảo luận, các chuyên gia đã tập trung phân tích vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với chất lượng tăng trưởng, năng suất, tinh thần doanh nhân, khát vọng phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các nội dung tham luận hướng tới làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và hiệu quả đổi mới, từ đó gợi mở những cách tiếp cận phù hợp để doanh nghiệp phát huy nguồn lực con người, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Thông qua Diễn đàn, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về vị trí, vai trò của văn hóa trong quản trị và phát triển; khuyến khích chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn, thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, đổi mới sáng tạo, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Với thông điệp đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 kỳ vọng tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát huy bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng uy tín thương hiệu và đóng góp tích cực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.