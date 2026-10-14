Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Phát huy nguồn lực nội sinh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững” được tổ chức nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa. Đây cũng là hoạt động góp phần cụ thể hóa các định hướng về phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh được đề cập tại Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 có đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Văn hóa là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, Thứ trưởng cho rằng, nếu kinh tế quyết định khả năng phát triển nhanh thì văn hóa chính là yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026.

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch thông qua hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực đầu tư và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, việc xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo Thứ trưởng, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, với định hướng xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển thành một ngành kinh tế. Dự thảo Luật gồm 9 chương, 40 điều, xác định 10 ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa và được xây dựng theo hướng không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới.

Cùng với hoàn thiện thể chế, chủ trương dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa từ năm 2026 được kỳ vọng tạo nguồn lực dẫn dắt, định hướng và thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực này.

Đáng chú ý, ngày 12/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời công bố 18 bài toán lớn về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, kêu gọi các tập đoàn đa ngành, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cùng tham gia.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ này phải hướng tới những kết quả và sản phẩm cụ thể, có thể định lượng, đo lường ngay trong năm 2026, đồng thời tạo ra giá trị bền vững.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng, uy tín đến trách nhiệm cộng đồng

Đề cập đến yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp Việt Nam cần đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và chủ động ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ thực tiễn phát triển doanh nghiệp, Thứ trưởng chia sẻ 8 giá trị cốt lõi cần được chú trọng xây dựng, trong đó đặt nền tảng từ tinh thần liêm chính, thượng tôn pháp luật, giữ chữ tín và trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Theo Thứ trưởng, văn hóa kinh doanh được thể hiện rõ nhất khi doanh nghiệp phải lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và việc tuân thủ các nguyên tắc đã cam kết. Khi phát hiện sản phẩm có lỗi, doanh nghiệp cần chủ động thông tin, khắc phục và chịu trách nhiệm; đồng thời bảo đảm thực hiện đúng cam kết với khách hàng, đối tác, kể cả những đối tác nhỏ.

Để làm rõ vai trò của chất lượng và uy tín trong xây dựng thương hiệu, Thứ trưởng dẫn kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Nhật Bản, nơi tinh thần trách nhiệm đối với sản phẩm và sự tận tâm phục vụ khách hàng được duy trì ngay cả sau khi giao dịch đã hoàn tất.

Liên hệ với thực tiễn trong nước, Thứ trưởng đề cập câu chuyện xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính chân thực trong cam kết chất lượng sản phẩm. Theo đó, việc tạo dựng và duy trì niềm tin của người tiêu dùng không chỉ phụ thuộc vào hoạt động quảng bá mà trước hết phải xuất phát từ chất lượng thực tế và trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy câu chuyện xây dựng thương hiệu Chè Thái Nguyên dẫn chứng cho vấn đề về chất lượng sản phẩm gắn với uy tín thương hiệu. Ảnh: Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bên cạnh việc lấy giá trị thực mang lại cho khách hàng làm căn cứ hành động, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng đề cao văn hóa tôn trọng con người, trọng dụng nhân tài, phát triển năng lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng nhanh trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, doanh nghiệp cần hình thành văn hóa sử dụng dữ liệu, mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Theo Thứ trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp phải là người giữ lời cam kết, dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến phản biện trong nội bộ.

Cùng với đó, việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa thế giới và tự tin hội nhập cần được gắn với khát vọng phát triển của mỗi doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cũng cần song hành với trách nhiệm lâu dài đối với đất nước và cộng đồng, gắn sứ mệnh phát triển của doanh nghiệp với sứ mệnh quốc gia, dân tộc.

Thông qua những định hướng trên, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp tập trung trao đổi, làm rõ vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, mối quan hệ giữa giá trị văn hóa với năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu. Các tham luận đồng thời đề cập đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Các chuyên gia trao đổi về vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận chung với chủ đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Từ bản sắc doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh” tiếp tục đi sâu vào những vấn đề đặt ra trong quá trình đưa các giá trị văn hóa vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững.

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 góp phần thúc đẩy trao đổi giữa cơ quan quản lý, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về việc đưa những giá trị văn hóa vào thực tiễn quản trị, sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao uy tín thương hiệu, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.