Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong quản trị
Ngày 13/10, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa (1957 – 2027).
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-dan-van-hoa-doanh-nghiep-viet-nam-2026-nang-cao-nhan-thuc-ve-vai-tro-cua-van-hoa-trong-quan-tri-post671907.antd