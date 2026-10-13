Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026: Đưa văn hóa thành lợi thế cạnh tranh

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa (1957 – 2027), ngày 13/10/2026, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp – Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”.

Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu. Ảnh: Trần Huấn

Diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến thu hút khoảng 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nhân, doanh nghiệp cùng đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Văn hóa doanh nghiệp cần đi vào thực tiễn quản trị

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là nguồn lực có ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức vận hành, ứng xử, vượt qua khủng hoảng và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, bên cạnh vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường, văn hóa doanh nghiệp là yếu tố khó thể hiện trên bảng cân đối kế toán nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh lâu dài của tổ chức.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn phát biểu đề dẫn. Ảnh: Trần Huấn

Văn hóa vì vậy không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, bộ nhận diện hay các hoạt động gắn kết nội bộ, mà cần được thể hiện trong cách lãnh đạo ra quyết định, ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Nghiên cứu do Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Blue C công bố cuối năm 2025, khảo sát 505 doanh nghiệp, cho thấy mức độ trưởng thành trong thực thi văn hóa doanh nghiệp đạt trung bình 43,84 điểm, tương đương cấp độ 4 trên thang 6 cấp, tăng 4,12 điểm so với năm 2024.

Tuy nhiên, chỉ 48,51% doanh nghiệp được khảo sát đạt cấp độ 4 trở lên; tỷ lệ doanh nghiệp đạt hai cấp độ cao nhất là 27,9%. Những con số này cho thấy việc chuyển nhận thức về văn hóa thành hành động cụ thể trong quản trị vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, Diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa văn hóa thành năng suất, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở các tuyên bố về giá trị cốt lõi.

Niềm tin, đạo đức kinh doanh tạo nên giá trị doanh nghiệp

Một nội dung được nhấn mạnh tại Diễn đàn là vai trò của đạo đức kinh doanh trong xây dựng uy tín và phát triển bền vững. Theo ông Nguyễn Anh Vũ, doanh thu, lợi nhuận và quy mô tài sản vẫn là những thước đo quan trọng, nhưng trách nhiệm, chuẩn mực ứng xử và giá trị đóng góp cho xã hội cũng góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp.

Ông khẳng định: “Niềm tin cũng là vốn; uy tín cũng là tài sản; đạo đức cũng tạo ra giá trị kinh tế”.

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp – Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”. Ảnh: Trần Huấn

Thông điệp này được đặt trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh.

Theo đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần gắn với quản trị minh bạch, thực hiện cam kết, tôn trọng người lao động và có trách nhiệm với khách hàng, đối tác, xã hội.

Diễn đàn cũng đề cập mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng văn hóa học hỏi, chia sẻ, hợp tác và khuyến khích thử nghiệm trong khuôn khổ trách nhiệm. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thích ứng với thay đổi và tạo ra giá trị mới.

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Anh Vũ cũng gợi mở yêu cầu kết nối nỗ lực của từng doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái văn hóa kinh doanh Việt Nam có bản sắc, trách nhiệm và khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong đó, Nhà nước, hiệp hội, cơ sở đào tạo, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp thúc đẩy các chuẩn mực kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp.

Thông qua Diễn đàn, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao uy tín thương hiệu và phát triển bền vững.