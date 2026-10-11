Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư thông qua thông cáo chung Đà Nẵng 2026
Với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và hợp tác, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức thống nhất thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026. Thông cáo ghi nhận kết quả Diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/dien-dan-tu-phap-asean-trung-quoc-lan-thu-tu-thong-qua-thong-cao-chung-da-nang-2026-542743.html