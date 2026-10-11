Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư thông qua thông cáo chung Đà Nẵng 2026

Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.