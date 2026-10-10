Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc Diễn đàn

DIỄN ĐÀN TƯ PHÁP ASEAN - TRUNG QUỐC LẦN THỨ TƯ THÔNG QUA THÔNG CÁO CHUNG ĐÀ NẴNG 2026

Với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và hợp tác, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư do Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức thống nhất thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026. Thông cáo ghi nhận kết quả Diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.

Từ ngày 09 - 12/10/2026, tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư. Diễn đàn có chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”.

Diễn đàn là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2014, Diễn đàn đã được tổ chức ba lần vào các năm 2014, 2017 và 2022 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Toàn cảnh Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn lần thứ tư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác tư pháp khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử.

Tại diễn đàn, các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai.

Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phát biểu

Kết thúc các phiên thảo luận, với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và hợp tác, Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư thống nhất thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026. Thông cáo chung ghi nhận những nội dung thể hiện tầm nhìn và cam kết chung của Tòa án tối cao các nước tham gia Diễn đàn đối với việc tăng cường hợp tác tư pháp.

Việc thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026 là một dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để Tòa án tối cao các nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số, đưa quan hệ hợp tác tư pháp giữa các nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc cảm ơn TANDTC Việt Nam và TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức sự kiện chu đáo, trọng thị.

Ông nhấn mạnh, việc lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn tại một quốc gia ASEAN và thông qua Thông cáo chung đánh dấu bước tiến trong hợp tác tư pháp khu vực, từ xây dựng khuôn khổ sang triển khai các hoạt động thực chất.

Chánh án Trương Quân đề xuất bốn định hướng hợp tác: nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp xuyên biên giới; thúc đẩy xây dựng Tòa án số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tôn trọng sự khác biệt pháp luật; hoàn thiện cơ chế hợp tác dài hạn. Ông khẳng định Tòa án Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với Tòa án các nước ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy thịnh vượng chung trong khu vực.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu.

Các đại biểu dự Diễn đàn.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, cởi mở và hiệu quả, Diễn đàn đã hoàn thành chương trình nghị sự, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới; xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử. Những ý kiến, kinh nghiệm được chia sẻ góp phần thúc đẩy hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng.

Đối với hợp tác giải quyết các vụ việc xuyên biên giới, Diễn đàn thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, nghiên cứu các phương thức hợp tác mới, bảo đảm phù hợp với pháp luật và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của Tòa án điện tử, Tòa án thông minh và trí tuệ nhân tạo trong hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Chánh án Trương Quân cùng các đại biểu dự Diễn đàn

Các đại biểu dự Diễn đàn.

Việc thông qua Thông cáo chung thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc trong tăng cường hợp tác tư pháp, đồng thời tạo cơ sở để cụ thể hóa những định hướng đã thống nhất thành các chương trình hợp tác thiết thực.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định TANDTC Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc triển khai hiệu quả các nội dung trong Thông cáo chung, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án minh bạch, hiệu quả và tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho người dân.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Chánh án TANDTC Trung Quốc, lãnh đạo và đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN, cùng lãnh đạo, các cơ quan hữu quan TP Đà Nẵng và các đơn vị thuộc TANDTC Việt Nam đã phối hợp, đóng góp vào thành công của Diễn đàn.

Chánh án bày tỏ tin tưởng Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc; đồng thời tuyên bố bế mạc Diễn đàn và hẹn gặp lại các đại biểu tại Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ năm ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chánh án, Trưởng đoàn Tòa án tối cao 12 nước chụp ảnh lưu niệm.

Thông cáo thể hiện: Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 năm 2026. Diễn đàn thống nhất các nội dung sau đây:

1. Các bên tham gia đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Diễn đàn trong việc tăng cường hợp tác giữa Tòa án tối cao các nước tham gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thắt chặt hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

2. Diễn đàn thống nhất rằng, trong bối cảnh giao lưu kinh tế và thương mại trong khu vực ngày càng sâu rộng, hợp tác tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý và đảm bảo môi trường hợp tác ổn định, minh bạch. Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước tham gia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

3. Các đại biểu đánh giá cao nội dung Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực đối với hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại trong bối cảnh kỷ nguyên số. Diễn đàn thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án, vụ việc trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời đề xuất các phương thức mới để tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

4. Diễn đàn đánh giá cao kết quả và những cách làm hay mà Tòa án các nước đạt được trong xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những cơ hội chưa có tiền lệ giúp hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận công lý. Diễn đàn nhất trí về sự cần thiết tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực nêu trên, chủ động nhận diện cơ hội, thách thức cho tương lai.

5. Các đại biểu đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn này, qua đó góp phần không ngừng hoàn thiện về chủ đề và nội dung hợp tác tư pháp của Tòa án các nước tham gia.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Toàn cảnh Diễn đàn.