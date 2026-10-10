Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư thống nhất nhiều định hướng hợp tác tư pháp

Các đại biểu tham dự Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 10/10/2026.

Sau khi nghe đại biểu Tòa án tối cao các nước tham gia trình bày tham luận về hai nội dung là “Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số” và “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xét xử và triển vọng tương lai”, Diễn đàn thống nhất các nội dung sau đây:

1. Các bên tham gia đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Diễn đàn trong việc tăng cường hợp tác giữa Tòa án tối cao các nước tham gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thắt chặt hơn nữa Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

2. Diễn đàn thống nhất rằng, trong bối cảnh giao lưu kinh tế và thương mại trong khu vực ngày càng sâu rộng, hợp tác tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý và bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch. Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước tham gia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

3. Các đại biểu đánh giá cao nội dung Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực đối với hợp tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại trong bối cảnh kỷ nguyên số. Diễn đàn thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án, vụ việc trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời đề xuất các phương thức mới để tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

4. Diễn đàn đánh giá cao kết quả và những cách làm hay mà Tòa án các nước đạt được trong xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những cơ hội chưa có tiền lệ giúp hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận công lý. Diễn đàn nhất trí về sự cần thiết tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực nêu trên, chủ động nhận diện cơ hội, thách thức cho tương lai.

5. Các đại biểu đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn này, qua đó góp phần không ngừng hoàn thiện về chủ đề và nội dung hợp tác tư pháp của Tòa án các nước tham gia.

Thông cáo chung này được thông qua tại Diễn đàn tại thành phố Đà Nẵng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 10/10/2026, được lập bằng tiếng Anh và tiếng Trung.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến bế mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng khẳng định, diễn đàn đã thành công tốt đẹp với tinh thần đoàn kết, cởi mở, trách nhiệm, thực chất và hiệu quả.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Tòa án nhân dân tối cao Lào được lựa chọn đăng cai Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc năm 2027; đồng thời bày tỏ tin tưởng Tòa án nhân dân Lào sẽ tổ chức thành công diễn đàn, tiếp nối và phát huy kết quả đạt được, góp phần tăng cường hợp tác tư pháp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Thông cáo chung thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của Tòa án các nước, là cơ sở cụ thể hóa những định hướng đã thống nhất thành chương trình hợp tác thiết thực. Nội dung Thông cáo chung chỉ thật sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng các hoạt động hợp tác cụ thể, thường xuyên và hiệu quả.

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Thông cáo chung; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giao lưu, hợp tác, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án minh bạch, hiệu quả, tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho người dân.

Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư thống nhất nhiều định hướng hợp tác tư pháp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chánh án Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Tòa án nhân dân tối cao Lào được lựa chọn đăng cai Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc năm 2027; đồng thời bày tỏ tin tưởng Tòa án nhân dân Lào sẽ tổ chức thành công diễn đàn, tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được, góp phần tăng cường hợp tác tư pháp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư với sự tham dự của:

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ngài Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu;

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc do ngài Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Vương quốc Brunei Darussalam do ngài Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon, Chánh án Tòa án tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao nước Cộng hòa liên bang Myanmar do ngài Tha Htay, Chánh án Tòa án tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan do ngài Weerapong Sudawong, Chánh án Tòa án tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste do ngài Afonso Carmona, Chánh án Tòa án phúc thẩm dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Vương quốc Campuchia do bà Chaing Sinath, Phó Chánh án Tòa án tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao nước Cộng hòa Indonesia do ngài Suharto, S.H., M.Hum., Phó Chánh án Tòa án tối cao (phụ trách tư pháp) dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do ngài Bounkhouang Thavisack, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án Liên bang Malaysia do ngài Tan Sri Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh, Thẩm phán Tòa án Liên bang dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao nước Cộng hòa Philippines do bà Amy C. Lazaro-Javier, Ủy viên tư pháp, Tòa án tối cao dẫn đầu;

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao nước Cộng hòa Singapore ngài Pang Khang Chau, Thẩm phán Tòa án tối cao dẫn đầu.

Theo kế hoạch, Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ năm dự kiến tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.