Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra tại Đà Nẵng

Diễn đàn có chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Bắt đầu từ năm 2014, Diễn đàn đã được tổ chức ba lần vào các năm 2014, 2017 và 2022 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn lần thứ tư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác tư pháp khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử.

Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, gồm 70 đại biểu từ Tòa án các nước ngoài, 12 đại biểu từ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và gần 50 đại biểu trong nước.

Phiên khai mạc diễn ra vào ngày 10/10, với phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân; lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu thảo luận và thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận kết quả Diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc trong thời gian tới.