Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Thị Hương Bình tham dự và chủ trì diễn đàn tại điểm cầu thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Tham dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu thành phố Đồng Nai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Thị Hương Bình tham dự và chủ trì. Cùng dự còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng; Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vào cuối tháng 7-2026, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-TTg về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Khung gồm 4 lớp, lần lượt gồm: hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Vào cuối tháng 8-2026, Chính phủ ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại diễn đàn, đại diện các đơn vị, địa phương đã trình bày các tham luận về mô hình triển khai khung kiến trúc số địa phương; từ bối cảnh khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và chiến lược AI quốc gia đến yêu cầu triển khai thực tế; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc số địa phương và lựa chọn ứng dụng thúc đẩy ngành y tế và giáo dục…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cùng các đại biểu tham dự diễn đàn ở điểm cầu thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Tại Đồng Nai, UBND thành phố đã có Quyết định số 2485/QĐ-UBND ban hành Khung kiến trúc số thành phố Đồng Nai (phiên bản 1.0). Khung kiến trúc số thành phố Đồng Nai được xây dựng nhằm xác lập một khung kiến trúc thống nhất; bảo đảm sự phù hợp, tuân thủ và kế thừa có hệ thống các khung kiến trúc chủ đạo ở cấp quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là 2 nội dung có ý nghĩa quan trọng, gắn bó chặt chẽ với nhau. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả 2 nội dung này, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát với yêu cầu thực tiễn, kế thừa tối đa các hệ thống hiện có, lấy dữ liệu làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…