Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Tô Dũng, Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp liên quan.

Theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 được ban hành nhằm tạo cơ sở thống nhất để xây dựng, phát triển, nâng cấp và vận hành các thành phần số trong toàn hệ thống chính trị.

Khung kiến trúc đặt ra yêu cầu bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ và sử dụng chung dữ liệu, nền tảng, hệ thống; đồng thời ưu tiên kế thừa, tái sử dụng các thành phần phù hợp, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp, gây lãng phí.

Khung kiến trúc gồm 4 lớp: hạ tầng số và an toàn, an ninh mạng; dữ liệu và các nền tảng lõi; ứng dụng dùng chung và quy trình nghiệp vụ; kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Các thành phần xuyên suốt là quản trị, điều phối và giám sát; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; trí tuệ nhân tạo (AI) là ưu tiên; dữ liệu làm trung tâm. Việc triển khai hướng tới kết quả quản trị có thể đo lường, kiểm chứng và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Cùng với đó, Chiến lược phát triển AI quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định định hướng chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang thúc đẩy chuyển đổi toàn diện quốc gia dựa trên AI.

Chiến lược tập trung vào 9 trụ cột gồm: nhân lực và kỹ năng AI; dữ liệu, mô hình AI; hạ tầng AI; nghiên cứu, làm chủ công nghệ AI; AI trong quản trị quốc gia; AI trong các ngành, lĩnh vực; AI trong cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã; hệ sinh thái AI; quản trị AI an toàn, đáng tin cậy. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ chế đo lường, giám sát hiệu quả.

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đối với tỉnh Lạng Sơn, ngày 30/9/2026, UBND tỉnh đã ban hành Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lạng Sơn phiên bản 1.0, bám sát Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, nhấn mạnh định hướng “ưu tiên trí tuệ nhân tạo” và “lấy dữ liệu làm trung tâm”. Trước đó, tỉnh đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu; Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về AI với 14 nhiệm vụ trọng tâm.

Hạ tầng và nền tảng số tiếp tục được hoàn thiện. Nền tảng “Lạng Sơn Cloud” đang vận hành 38 hệ thống, cơ sở dữ liệu; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh kết nối 48 hệ thống, trong đó có 24 hệ thống của các bộ, ngành Trung ương.

Sóng 5G phủ 100% xã, phường, tiếp cận 78% dân số. Trợ lý ảo Công chức số xứ Lạng được cấp quyền sử dụng cho khoảng 7.500 cán bộ, công chức, viên chức. Lũy kế đến tháng 11/2026, Nền tảng cửa khẩu số xử lý hơn 482.330 lượt phương tiện xuất, nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm triển khai khung kiến trúc tổng thể số tại địa phương; yêu cầu cụ thể hóa Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia trong thực tiễn; định hướng ứng dụng kiến trúc số thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo xây dựng khung kiến trúc số và triển khai chiến lược AI; rà soát, kế thừa các hệ thống hiện có, hợp nhất những nền tảng trùng lặp, tránh đầu tư dàn trải; lấy dữ liệu làm trung tâm, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và sẵn sàng phục vụ AI; ưu tiên ứng dụng AI có kiểm soát, sử dụng chung nền tảng và trợ lý ảo quốc gia; tăng cường đo lường, giám sát, công khai kết quả chuyển đổi số, hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện, ban hành khung kiến trúc số theo thời hạn quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc thực hiện phải bám sát thực tiễn, lấy hiệu quả vận hành, khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu làm thước đo, bảo đảm chuyển đổi số và AI thực sự góp phần đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.