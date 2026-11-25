Sáng 25-11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì diễn đàn. Cùng dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia là hai nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời; trong đó Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế của quốc gia số, còn trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực giúp quốc gia số vận hành thông minh, tạo ra giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, hệ thống thể chế về chuyển đổi số, dữ liệu và AI cơ bản đã đầy đủ. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện, ban hành khung kiến trúc số của cơ quan, địa phương trước ngày 29-11-2026.

Để triển khai đồng bộ hai nội dung trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm xây dựng khung kiến trúc số và kế hoạch triển khai chiến lược AI. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa các hệ thống hiện có, không làm lại từ đầu; lấy dữ liệu làm trung tâm, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; ưu tiên ứng dụng AI nhưng có kiểm soát, sử dụng chung nền tảng AI và trợ lý ảo quốc gia, không tự đầu tư riêng lẻ.

Cùng với đó, phát huy vai trò Nhà nước là khách hàng lớn, người sử dụng đầu tiên đối với sản phẩm AI "Make in Vietnam"; tăng cường đo lường, giám sát công khai trên môi trường số. Đồng thời, tăng cường đo lường, giám sát kết quả chuyển đổi số, chuyển đổi AI bằng các chỉ số cụ thể; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ với mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã nghe các tham luận về mô hình triển khai khung kiến trúc tổng thể số địa phương từ kinh nghiệm của TP. Hà Nội; yêu cầu triển khai thực tiễn từ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược AI quốc gia; triển khai khung kiến trúc số quốc gia, khung kiến trúc số địa phương gắn với lựa chọn các ứng dụng thúc đẩy phát triển ngành Y tế và Giáo dục.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả khung kiến trúc số và chiến lược AI từ Trung ương đến địa phương.

MÃ PHƯƠNG