Diễn đàn Tổng Biên tập: Mở rộng không gian phát triển cho báo chí

Chiều tối 24/9, thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 20/9 đến nay, đợt mưa to đến rất to diện rộng trên địa bàn tỉnh đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất. Hậu quả gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng giao thông. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 24 tỷ đồng. Công tác chủ động ứng phó, khắc phục đang được các lực lượng, địa phương và Nhân dân nỗ lực triển khai.