Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8: Mở không gian phát triển mới cho báo chí cách mạng Việt Nam

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến, phát biểu chào mừng diễn đàn

Sự kiện quy tụ gần 100 người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia và các đại diện trong lĩnh vực truyền thông để cùng nhận diện những cơ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng phát triển phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường báo chí.

Diễn đàn do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh chủ trì.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đang có những chuyển động mạnh mẽ về tổ chức, mô hình vận hành, công nghệ, nhân lực và nguồn lực. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và các nền tảng số, cùng với sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, đang làm biến đổi đáng kể cách báo chí tạo ra, phân phối và kết nối với độc giả. Điều này đặt ra yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động đổi mới từ tổ chức, sản xuất đến phân phối nội dung, qua đó thích ứng với không gian phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, chủ đề của Diễn đàn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với các tòa soạn: Không gian phát triển mới mang đến những cơ hội nào cho báo chí và các cơ quan báo chí cần làm gì để nhận diện, khai thác hiệu quả, từng bước chuyển hóa những cơ hội đó thành giá trị phát triển thực tế?

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định Báo chí Cách mạng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi sâu sắc. Công nghệ số, dữ liệu lớn, AI và mạng xã hội đang tác động trực tiếp đến quá trình tạo lập, phân phối và tiếp nhận thông tin, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với cách thức tổ chức và vận hành của các cơ quan báo chí.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, đây cũng là cơ sở để báo chí tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất và phân phối nội dung, đồng thời đa dạng hóa cách tiếp cận công chúng, hướng tới việc cung cấp thông tin nhanh chóng, rộng khắp và phù hợp hơn với nhu cầu của độc giả trong môi trường truyền thông số.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 gồm hai phiên thảo luận. Phiên I với chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” sẽ tập trung vào những dư địa phát triển đang mở ra đối với báo chí trong môi trường mới.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn

Trong đó, chuyển đổi số tiếp tục được nhìn nhận ở một cấp độ rộng hơn, gắn với việc hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái báo chí đa nền tảng và tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối nội dung. Cùng với đó là những cơ hội từ AI, dữ liệu và các công nghệ mới đối với hoạt động báo chí.

Không gian phát triển mới cũng đặt ra câu chuyện về kinh tế báo chí. Khi phương thức tiếp cận công chúng thay đổi, các cơ quan báo chí cần tìm kiếm những mô hình tạo nguồn thu phù hợp, phát triển các sản phẩm có giá trị và khai thác tốt hơn lợi thế về nội dung, uy tín, dữ liệu và cộng đồng công chúng.

Phiên II với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới”, phiên thảo luận sẽ tập trung vào những kinh nghiệm tổ chức, vận hành và phát triển được rút ra từ thực tế hoạt động của các cơ quan báo chí.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, từ chính thực tiễn tổ chức các diễn đàn, hội nghị về công nghệ và AI thời gian qua điều quan trọng không chỉ là những kiến thức được trao đổi tại sự kiện, mà là bao nhiêu trong số đó được đưa vào thực tế để triển khai, thử nghiệm và vận hành trong tòa soạn.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Việt Nam đã có các quy định pháp lý và quy tắc liên quan đến báo chí, công nghệ số, an toàn thông tin cũng như sử dụng AI; Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có những quy định, hướng dẫn về sử dụng AI trong hoạt động báo chí. Vấn đề là mỗi tòa soạn cần cụ thể hóa thành quy chế, quy trình phù hợp với thực tế của mình. Đặc biệt, nếu như trước đây khi nói về AI, chúng ta nói về việc thử nghiệm thì bây giờ không còn là lúc nói đến thử nghiệm nữa, nó phải trở thành một hệ thống hạ tầng. AI là bộ máy, còn con người chính là người cầm lái.

Một nội dung khác được quan tâm là những thay đổi trong hành lang pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh Luật Báo chí 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo thêm những điều kiện mới cho hoạt động báo chí trong môi trường số.

Từ kinh nghiệm cụ thể của các tòa soạn, phiên thảo luận tập trung vào những kinh nghiệm tổ chức lại tòa soạn sau sắp xếp; xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với quy mô mới; phát triển sản phẩm trên nhiều nền tảng; ứng dụng AI và dữ liệu; đổi mới phương thức tiếp cận công chúng… Các Tổng Biên tập cũng đề xuất các giải pháp tâm huyết để chuyển những dư địa mới thành những hướng phát triển cụ thể, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ và nguồn lực của từng cơ quan trong giai đoạn tiếp theo.