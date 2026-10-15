Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026: Thúc đẩy tiêu dùng trách nhiệm, tiết kiệm năng lượng

Diễn đàn Tiêu dùng bền vững năm 2026 có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, trong đó có Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Năng lượng - Dầu khí; đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đài Tiếng nói Việt Nam; các sở, ngành địa phương cùng các chuyên gia, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm - Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ tương lai”, Diễn đàn hướng tới thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, bền vững.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nền tảng thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, tiêu dùng bền vững không chỉ là lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường mà còn thể hiện ở cách sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, tiết kiệm năng lượng, hạn chế lãng phí và cân nhắc tác động lâu dài của mỗi quyết định tiêu dùng đối với cộng đồng.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phát biểu tại Diễn đàn, nhấn mạnh vai trò của bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, người tiêu dùng cần được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch về chất lượng, nguồn gốc, đặc tính cũng như mức độ an toàn của sản phẩm. Đây là cơ sở để người dân đưa ra lựa chọn phù hợp, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ và thực hiện trách nhiệm đối với thị trường.

Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp thông qua giảm chi phí, hạn chế lãng phí tài nguyên, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Để tiêu dùng bền vững đi vào thực chất, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề cập ba nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi tiêu dùng; đề cao trách nhiệm doanh nghiệp, khuyến khích cạnh tranh bằng chất lượng, sự minh bạch và đổi mới; đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Ông Trịnh Anh Tuấn cũng cho biết, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn để tham khảo trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững trong thời gian tới.

Từ chuyển dịch năng lượng xanh đến thay đổi hành vi tiêu dùng

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi tại hai phiên thảo luận: “Chuyển dịch năng lượng xanh – Nền tảng cho tiêu dùng bền vững” và “Từ chuyển đổi xanh đến hành vi tiêu dùng bền vững”.

Các đại biểu thảo luận về giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Các nội dung thảo luận đặt ra yêu cầu kết nối giữa chuyển đổi trong sản xuất, phân phối với sự thay đổi trong lựa chọn và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng. Trong đó, việc minh bạch thông tin, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, môi trường có ý nghĩa quan trọng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là một trong những trọng tâm của Diễn đàn năm nay. Việc tiết kiệm năng lượng không chỉ đặt ra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mà còn cần được thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày, từ sử dụng điện, nhiên liệu đến lựa chọn phương tiện giao thông và thiết bị tiêu thụ năng lượng.

Ở góc độ doanh nghiệp, chuyển đổi xanh đòi hỏi đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí và cung cấp thông tin đáng tin cậy về sản phẩm. Đối với người tiêu dùng, khả năng tiếp cận thông tin minh bạch là điều kiện để nhận diện, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Thúc đẩy tiêu dùng xanh từ những lựa chọn thiết thực

Về phía đơn vị phối hợp tổ chức, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, tiêu dùng bền vững đang trở thành động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn, đề cập yêu cầu minh bạch thông tin sản phẩm và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các sản phẩm xanh.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, khi người tiêu dùng ưu tiên hàng hóa tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và có nguồn gốc minh bạch, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đổi mới công nghệ, điều chỉnh phương thức sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, để sản phẩm xanh được lựa chọn rộng rãi, cần bảo đảm khả năng tiếp cận, mức giá phù hợp và thông tin đáng tin cậy. Những tuyên bố về đặc tính thân thiện với môi trường của sản phẩm cũng cần có căn cứ rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Từ các nội dung trao đổi tại Diễn đàn, yêu cầu đặt ra là gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với quyền được thông tin, quyền lựa chọn của người tiêu dùng và hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng. Đây là những yếu tố cần được triển khai đồng bộ để thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong thực tiễn.