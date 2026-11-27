Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng phát biểu khai mạc Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ireland. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Diễn đàn là hoạt động xúc tiến thường niên nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực.

Tham dự Diễn đàn có đại diện Bộ Doanh nghiệp, Du lịch và Việc làm; Bộ Ngoại giao và Thương mại; Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland, cùng đông đảo đại diện hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng không gian hợp tác

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh, Diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đối với quan hệ hai nước, khi Việt Nam và Ireland kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1996 - 2026), đồng thời Việt Nam đánh dấu 40 năm công cuộc Đổi mới và bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ cho biết, phát huy thành tựu của công cuộc Đổi mới, Việt Nam đang thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất cao hơn, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phiên trực tuyến. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Theo Đại sứ, Việt Nam và Ireland có nhiều thế mạnh bổ trợ, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế. Việt Nam sở hữu thị trường tiêu dùng ngày càng phát triển, nền tảng sản xuất vững chắc và mạng lưới kết nối thương mại rộng khắp châu Á cũng như các khu vực khác.

Trong khi đó, Ireland có nguồn nhân lực trình độ cao, hệ sinh thái nghiên cứu và kinh doanh phát triển, cùng thế mạnh quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học sự sống, dược sinh học, công nghệ y tế, nông nghiệp - thực phẩm và dịch vụ tài chính, với lợi thế tiếp cận Thị trường chung châu Âu, Anh và Mỹ.

Những lợi thế này mở ra cơ hội hợp tác hai chiều. Doanh nghiệp Ireland có thể cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến đáp ứng nhu cầu của Việt Nam; ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa sản phẩm, năng lực sản xuất và dịch vụ số tiếp cận thị trường Ireland. Hai bên cũng có thể xây dựng các chuỗi đối tác phục vụ khách hàng tại cả hai thị trường, đồng thời mở rộng hoạt động sang châu Âu và Đông Nam Á.

Đại sứ nhấn mạnh, Diễn đàn lần này là cầu nối để các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người lao động tăng cường liên kết, biến những tiềm năng đã được nhận diện thành cơ hội hợp tác cụ thể.

Ông Stephen Curran, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Bộ Doanh nghiệp, Du lịch và Việc làm Ireland phát biểu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Đồng tình với định hướng này, ông Stephen Curran, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Bộ Doanh nghiệp, Du lịch và Việc làm Ireland, tái khẳng định chính sách đa dạng hóa thương mại và cam kết hợp tác quốc tế của Ireland.

Ông đề cập định hướng chính sách châu Á của Ireland và cho biết Enterprise Ireland cùng IDA Ireland sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đại biểu tập trung lắng nghe các phần trình bày. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng, dư địa hợp tác còn lớn

Điều phối chung Diễn đàn Thương mại - Đầu tư, ông Lê Đình Bá, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland, nhấn mạnh dư địa đáng kể để hai nước mở rộng trao đổi hàng hóa và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác.

Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam được ông chia sẻ tại Diễn đàn, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hàng hóa Việt Nam - Ireland đạt khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ireland đạt 904 triệu USD, tăng 40,9%; nhập khẩu đạt 2,69 tỷ USD, với hàng điện tử chiếm khoảng 88%.

Những con số này cho thấy quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước tiếp tục được duy trì, đồng thời phản ánh tiềm năng mở rộng xuất khẩu và khai thác hiệu quả hơn lợi thế của mỗi thị trường.

Để thúc đẩy kết nối sau Diễn đàn, Đại sứ quán Việt Nam tại Dublin và Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland sẵn sàng phối hợp với Enterprise Ireland và các hiệp hội ngành hàng giới thiệu nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà cung ứng và đối tác công nghệ phù hợp.

Kết nối thương mại từ hàng hóa đến công nghệ và dịch vụ

Diễn đàn được tổ chức với hai phiên chuyên đề: Thúc đẩy thương mại và Thúc đẩy đầu tư.

Trong khuôn khổ phiên xúc tiến thương mại, đại diện các hiệp hội ngành hàng Việt Nam đã chia sẻ về khả năng sản xuất, cung ứng và định hướng mở rộng thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp da giày, dệt may, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và bao bì.

Đề cập đến triển vọng ngành dệt may, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhấn mạnh tiềm năng phối hợp giữa nền tảng sản xuất của Việt Nam với kinh nghiệm, công nghệ tái chế của Ireland, qua đó thúc đẩy các mô hình sản xuất và chuỗi cung ứng theo hướng bền vững.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều sản phẩm đặc trưng và giải pháp kinh doanh của Việt Nam đã được giới thiệu tới các đối tác Ireland. Công ty Cổ phần Nông nghiệp RYB mang đến các mặt hàng nông sản như bưởi, vải thiều và trà Shan Tuyết; Total Feeling Specialty Coffee giới thiệu các dòng cà phê đặc sản Việt Nam với sự đa dạng về sản phẩm và chất lượng.

Trong lĩnh vực bao bì, Công ty TNHH Greenovation Packaging chia sẻ giải pháp sản xuất pallet từ gỗ tái chế, hướng tới đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối và logistics. Saigontourist Travel cũng giới thiệu những tiềm năng hợp tác, kết nối và phát triển sản phẩm du lịch giữa Việt Nam và Ireland.

Về phía Ireland, ông John Cullen, Tổng Giám đốc Auranta, giới thiệu các giải pháp công nghệ sinh học ứng dụng trong dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi, đặc biệt trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Trong khi đó, bà Phuong Vu, đồng sáng lập Databuckets, giới thiệu năng lực của doanh nghiệp công nghệ do người Việt thành lập có trụ sở tại Dublin trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, cũng như cơ hội hợp tác của doanh nghiệp Ireland với các đối tác Việt Nam.

Trong lĩnh vực thực phẩm, ông Trương Bằng, chuyên gia thị trường Đông Nam Á của Cơ quan Xúc tiến Thực phẩm Ireland (Bord Bia), cho biết, xuất khẩu thực phẩm và đồ uống Ireland sang Việt Nam đạt 31,1 triệu EUR trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 49% so với cùng kỳ, trong đó sản phẩm sữa đạt 27,9 triệu EUR.

Quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp sữa lớn của Việt Nam (Vinamilk, Nuticare, Vitadairy và LOF) tiếp tục được mở rộng, trong khi thịt bò Ireland cũng ghi nhận những bước tiến mới sau khi được tiếp cận thị trường Việt Nam từ tháng 1/2026 và chính thức ra mắt thương hiệu John Stone Irish Beef vào tháng 10/2026.

Mở rộng hợp tác đầu tư trong công nghệ cao, hạ tầng và năng lượng

Tại phiên thúc đẩy đầu tư, các diễn giả tập trung giới thiệu những dự án và lĩnh vực có tiềm năng thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước.

Ông Ronnie Delany, Đại diện dự án Khu công nghệ cao sinh học Silverlake Hà Nội, giới thiệu về định hướng phát triển khu đổi mới sáng tạo chuyên sâu về khoa học sự sống và công nghệ cao. Dự án mở ra triển vọng kết nối chuyên môn, công nghệ và nguồn lực đầu tư quốc tế trong lĩnh vực mà Ireland có nhiều thế mạnh.

Bà Sarah Flynn, đại diện daa International phát biểu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, bà Sarah Flynn, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược và quan hệ đối tác của daa International, trình bày về sự tham gia của daa International tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời chia sẻ cơ hội vận dụng kinh nghiệm của Ireland trong phát triển và quản lý hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực năng lượng, ông Bernard Casey, Giám đốc điều hành kiêm Kỹ sư trưởng Anber Engineering Services, giới thiệu các cơ hội hợp tác kỹ thuật phục vụ dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh và thu hút công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Ronnie Delany, đại diện Silverlake Hanoi phát biểu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Từ tiềm năng đến hợp tác thực chất

Với sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước, Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Ireland năm 2026 đã tạo thêm không gian đối thoại, chia sẻ thông tin và kết nối đối tác, qua đó làm rõ những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng và tính khả thi.

Đáng chú ý, nội dung Diễn đàn không chỉ tập trung vào gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng và năng lượng tái tạo. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Ireland, tạo cơ sở để hai bên nâng tầm hợp tác từ trao đổi thương mại truyền thống sang kết nối sâu hơn trong chuỗi giá trị.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)