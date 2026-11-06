Diễn đàn Think -TNE: Gắn kết chiến lược đào tạo quốc tế với mục tiêu quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học

Từ ngày 30/10, việc xem xét bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp cho giáo viên sẽ không còn phụ thuộc vào giới hạn cơ cấu hạng của địa phương. Đây là điểm nhấn quan trọng trong Thông tư 93 nhằm bảo đảm quyền lợi, gỡ vướng cho 3 nhóm giáo viên từng bị xếp hạng thấp dù đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn hạng I, hạng II.