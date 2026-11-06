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Diễn đàn Think -TNE: Gắn kết chiến lược đào tạo quốc tế với mục tiêu quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học

Ngày 6/11, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp cùng các đối tác tổ chức Diễn đàn Think -TNE Dialogue với chủ đề "Gắn kết chiến lược đào tạo quốc tế của nhà trường với mục tiêu quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học".

Đại Biểu Nhân Dân
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Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-think-tne-gan-ket-chien-luoc-dao-tao-quoc-te-voi-muc-tieu-quoc-gia-ve-quoc-te-hoa-giao-duc-dai-hoc-10442212.html