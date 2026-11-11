Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Tống Thanh Bình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vừ Thị Mai Dinh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã tiêu biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có trên 113 nghìn thanh niên, chiếm khoảng 22,72% dân số. Đến nay, có 17 câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; 362 mô hình kinh tế tư nhân do thanh niên làm chủ. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 40 dự án phát triển kinh tế của thanh niên với nguồn vốn trên 1 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn; tổng dư nợ uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 1.203 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu tham dự Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2026.

Đồng chí Vừ Thị Mai Dinh – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Vừ Thị Mai Dinh – Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Diễn đàn nhằm chia sẻ những kết quả, mô hình hay, cách làm hiệu quả và là dịp để trao đổi, tìm lời giải cho những khó khăn, vướng mắc mà thanh niên gặp phải trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, không chỉ phát triển tốt mô hình kinh tế của bản thân mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, kết nối và truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên khác cùng phát triển.

Thanh niên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp.

Đại biểu tham gia phiên trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp liên quan đến các vấn đề: Tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học kỹ thuật; chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm; kết nối thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch; Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận cho "Thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu" năm 2026.

Đồng chí Đồng Văn Thực - Phó Giám đốc Sở Công thương; Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch trao giấy chứng nhận cho các tài năng trẻ tiêu biểu năm 2026.

Cũng tại diễn đàn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương và trao giấy chứng nhận cho 30 tài năng trẻ tiêu biểu năm 2026 và 40 thanh niên có thành tích tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế; trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 4 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ năm 2026.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp do thanh niên sáng tạo, phát triển.

Thông qua diễn đàn nhằm tạo không gian kết nối giữa thanh niên với các chuyên gia, doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí vươn lên của thanh niên trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.