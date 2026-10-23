Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng Ký kết chương trình phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, hội viên giai đoạn 2025-2030.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Trần Ngọc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình; Nguyễn Thị Hương Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ 2 tỉnh Ninh Bình và Cao Bằng; Bí thư Đoàn một số xã, phường cùng gần 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình nhấn mạnh: Khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế là khát vọng chính đáng của thanh niên, đồng thời là cách thiết thực để tuổi trẻ phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, thanh niên có thêm nhiều cơ hội đưa ý tưởng vào thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, Ninh Bình và Cao Bằng là 2 tỉnh có những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch. Đây là lợi thế để thanh niên phát triển các mô hình khởi nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, nông nghiệp, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương. Nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và kết nối nguồn lực cho đoàn viên, thanh niên.

Từ năm 2025 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 156 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; 54 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút trên 158.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức hơn 800 hội nghị, lớp tập huấn và hỗ trợ việc làm cho trên 18.000 đoàn viên, thanh niên. Riêng 9 tháng năm 2026, Tỉnh đoàn đã phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn của 572 hồ sơ dự án với tổng số vốn trên 100 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ 32 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, tập trung vào ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp, thương mại điện tử và phát triển sản phẩm sáng tạo.

Từ thực tiễn đó, việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa thanh niên Ninh Bình và Cao Bằng có ý nghĩa thiết thực. Theo đó, diễn đàn là dịp để thanh niên hai tỉnh chia sẻ ý tưởng, mô hình, sản phẩm và những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp; đồng thời tìm kiếm đối tác, học hỏi kinh nghiệm, mở ra những hướng hợp tác mới.

Các diễn giả trực tiếp tham gia trao đổi tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh; trao đổi về quản trị, phát triển sản phẩm, khai thác tiềm năng và lợi thế địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đại biểu cũng đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đề xuất giải pháp tiếp cận nguồn vốn, chuyên gia, thị trường và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Tham gia diễn đàn, đoàn viên, thanh niên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số như: chủ trương, cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động chuyển đổi số; chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được giới thiệu nhằm giúp thanh niên tiếp cận thông tin về nguồn vốn và các nguồn lực cần thiết để phát triển ý tưởng kinh doanh…

Diễn đàn “Kết nối nguồn lực - Chia sẻ kinh nghiệm - Hợp tác phát triển giữa thanh niên Ninh Bình và Cao Bằng” là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ 2 tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng tặng bức tranh cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng đã Ký kết chương trình phối hợp xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, hội viên giai đoạn 2025 - 2030.