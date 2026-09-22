Diễn đàn tháng 9: Cơ sở mới khang trang, thầy cô vẫn lo học sinh nội trú khó thích nghi

Thầy trò Trường PTDTNT THCS Con Cuông hân hoan đón năm học 2026 – 2027. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Năm nay, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (xã Con Cuông, Nghệ An) đón năm học mới tại cơ sở mới, khép lại thời gian học tập, sinh hoạt ở điểm trường mượn. Cơ sở mới khang trang hơn, được kỳ vọng giúp học sinh nội trú có điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn.

Chia sẻ về những thay đổi, ông Lô Văn Thiệp, hiệu trưởng nhà trường, cho biết điều kiện sinh hoạt của học sinh đã được cải thiện đáng kể.

"Việc đi lại của học sinh trên địa bàn nhìn chung không quá khó khăn. Địa điểm mới cách điểm trường mượn khoảng 3km. Năm nay, trường chuyển về đây nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học sinh tốt hơn", ông Thiệp cho biết.

Do học sinh ăn, ở và sinh hoạt tập trung tại trường, điện, nước là những điều kiện thiết yếu cần được bảo đảm. Đây cũng là những hạng mục nhà trường đang tiếp tục hoàn thiện trong thời gian đầu đưa cơ sở mới vào sử dụng.

Học sinh trường PTDTNT THCS Con Cuông tham gia hoạt động tuần lễ đọc sách năm 2026. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bên cạnh cơ sở vật chất, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc ổn định tâm lý, duy trì nền nếp và bảo đảm an toàn cho học sinh nội trú. Điều này đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên theo sát, nhất là với học sinh lớp 6 lần đầu xa gia đình.

"Với học sinh mới vào khối 6, bất ổn tâm lý thường nhiều hơn. Một số em chưa bao giờ xa gia đình, chưa quen với môi trường sống tập thể nên cần thời gian để thích nghi. Thường phải ít nhất một học kỳ các em mới ổn định hơn", ông Thiệp nói.

Để học sinh thích nghi với môi trường mới, nhà trường tăng cường tư vấn tâm lý học đường, đồng thời giáo viên chủ nhiệm dành nhiều thời gian gần gũi, động viên và hỗ trợ các em.

"Với học sinh nội trú, thầy cô chủ nhiệm cũng như cha mẹ các em. Thời gian ở bên học sinh nhiều nên thầy cô phải thường xuyên gần gũi, gắn bó, động viên và hỗ trợ các em", ông Thiệp chia sẻ.

Với học sinh gặp khó khăn về tâm lý, nhà trường phối hợp với gia đình và các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ.

"Trường hợp học sinh gặp khó khăn, phải có sự hỗ trợ của cả ba bên là gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Phụ huynh hiện nay nhận thức tốt hơn nên việc phối hợp cũng thuận lợi hơn", ông nói.

Tuy nhiên, vẫn có học sinh không thể tiếp tục học nội trú do vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe.

"Năm nào cũng có những trường hợp như vậy. Vừa rồi trường có một em phải về nhà vì gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Trước mắt, nhà trường hỗ trợ để em ổn định, sau đó phối hợp với gia đình, địa phương để giúp em sớm trở lại lớp", ông Thiệp cho biết.

Theo ông Thiệp, một số em sau khi trở về địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì việc học, nhất là khi cha mẹ đi làm xa, phải gửi con cho ông bà hoặc người thân chăm sóc.

"Ở nhà việc quản lý, giáo dục học sinh thực tế không khó bằng môi trường nội trú. Cha mẹ hoặc người thân quản lý các em, nhưng nhiều khi nhà trường đã động viên, giáo dục rất nhiều mà các em vẫn không duy trì được việc học", ông Thiệp nói.

Tại cơ sở mới, học sinh ăn, ở và sinh hoạt ngay trong khuôn viên trường. Tùy điều kiện, hoàn cảnh của từng em, thời gian về thăm gia đình có thể khác nhau, nhưng nhìn chung khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng các em sẽ về nhà một lần.

"Khi về, phụ huynh có thể đến đón hoặc liên hệ phương tiện để đưa các em về", ông Thiệp cho biết.

Trong năm học mới, ông Thiệp mong học sinh yên tâm học tập, phụ huynh an tâm khi gửi con vào trường.

"Những năm trước điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng năm nay mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn. Tôi mong các con an tâm học tập và phụ huynh cũng yên tâm gửi con em vào trường", ông Thiệp chia sẻ.

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