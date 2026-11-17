Ảnh minh họa: Pexels

Từ những tháng ngày sống trong sợ hãi

Suốt nhiều năm, chị L.T.L. ở Thanh Hóa phải sống trong tình trạng thường xuyên bị chồng bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Những trận đòn, lời đe dọa và sự kiểm soát khiến cuộc sống của chị luôn bao trùm bởi nỗi sợ hãi. Đã có lúc chị nghĩ đến việc rời khỏi nhà nhưng những ràng buộc gia đình, con cái và tâm lý mặc cảm khiến người phụ nữ này chưa đủ quyết tâm để tìm kiếm sự trợ giúp.

Đỉnh điểm vào tháng 3/2022, khi người chồng chửi bới, đánh đập, phá đồ đạc, đốt nhà và đe dọa giết, chị nhận thấy mình không thể tiếp tục cam chịu. Chị tìm đến Ngôi nhà Ánh Dương thông qua đường dây nóng 18001744 để cầu cứu.

Tại đây, chị được bố trí nơi tạm lánh an toàn, được tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và chăm sóc sức khỏe. Những nhân viên công tác xã hội không chỉ giúp chị vượt qua trạng thái hoảng loạn ban đầu mà còn đồng hành để chị hiểu rõ hơn về quyền của mình, các phương án bảo vệ bản thân và con cái.

Sau quá trình được hỗ trợ, chị quyết định làm thủ tục ly hôn, từng bước ổn định cuộc sống và tìm lại sự tự tin. Từ một người từng sống trong sợ hãi, chị L. đã trở thành cộng tác viên công tác xã hội, tham gia hỗ trợ, kết nối dịch vụ cho những phụ nữ bị bạo lực khác.

Câu chuyện của chị L. cho thấy, một địa chỉ tạm lánh an toàn có thể là điểm khởi đầu cho hành trình thoát khỏi bạo lực. Nhưng để người phụ nữ thực sự bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của tổn thương, điều cần thiết không chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời mà còn là hệ thống dịch vụ hỗ trợ đủ rộng, đủ tin cậy và theo sát nhu cầu của từng người.

Mỗi nạn nhân có một hoàn cảnh, mức độ tổn thương và nhu cầu khác nhau. Có người cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, có người cần hỗ trợ tâm lý để vượt qua mặc cảm, có người cần tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền nuôi con, giải quyết quan hệ hôn nhân hoặc cần hỗ trợ việc làm để có thể tự chủ kinh tế. Nếu chỉ dừng lại ở việc hòa giải, khuyên nhủ nạn nhân trở về gia đình mà không giải quyết những nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến bạo lực, họ rất dễ tiếp tục rơi vào hoàn cảnh cũ.

Kết nối dịch vụ để không bỏ lại nạn nhân phía sau

Từ thực tế ở cơ sở, bà Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết, việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình cần được thực hiện kịp thời, bảo mật và có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng.

Bà Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Sơn

Tại Đồng Sơn, Hội đang duy trì mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng" từ năm 2026. Hiện xã có 1 địa chỉ tại ấp Thạnh Thới với 7 thành viên là những người có uy tín, do Chi hội trưởng phụ nữ làm tổ trưởng. Đây là nơi để phụ nữ có thể tìm đến chia sẻ, phản ánh khi gặp mâu thuẫn gia đình, bị bạo lực hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Theo bà Gấm, đến nay, mô hình đã tư vấn, hỗ trợ 5 trường hợp phụ nữ và hòa giải 1 vụ việc. Chưa có trường hợp nào phải đưa đi tạm lánh. Tuy nhiên, Hội không vì thế mà chủ quan, bởi việc chưa phát sinh nhu cầu tạm lánh không đồng nghĩa với việc nguy cơ bạo lực không còn.

Khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Hội trước hết phải giữ bí mật cho người bị bạo lực và người báo tin. Việc đánh giá nguy cơ được thực hiện thông qua trao đổi riêng với nạn nhân, tìm hiểu tình trạng bạo lực có lặp lại hay không, có thương tích, hung khí, lời đe dọa đến tính mạng hoặc trẻ em bị ảnh hưởng hay không. Nếu phát hiện nguy cơ nghiêm trọng, Hội báo ngay Công an xã và chính quyền địa phương để có biện pháp can thiệp, bảo vệ an toàn.

Sau khi xác định tình huống, cán bộ Hội tiếp tục tìm hiểu nhu cầu cụ thể của từng người để kết nối dịch vụ phù hợp. Với trường hợp cần chăm sóc sức khỏe, Hội phối hợp Trạm y tế khám, sơ cứu và chuyển tuyến khi cần thiết. Nếu nạn nhân cần tư vấn pháp luật, Hội kết nối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các tư vấn viên của Hội LHPN tỉnh. Với những phụ nữ cần ổn định cuộc sống lâu dài, Hội giới thiệu các nguồn vốn vay, tổ góp vốn xoay vòng, học nghề và việc làm để từng bước tạo thu nhập.

"Cấp xã không thể tự làm hết mọi việc. Điều quan trọng là phải có mạng lưới phối hợp và biết rõ dịch vụ nào do đơn vị nào phụ trách. Chúng tôi phối hợp với Công an xã, Trưởng ấp, Trạm y tế, bộ phận Văn hóa - Xã hội để hỗ trợ nạn nhân, tránh tình trạng người bị bạo lực phải đi nhiều nơi hoặc kể đi kể lại câu chuyện đau lòng của mình", bà Gấm chia sẻ.

Một trong những khó khăn lớn nhất mà cán bộ Hội gặp phải là nhiều phụ nữ chưa sẵn sàng tìm kiếm sự trợ giúp. Tâm lý sợ bị trả thù, mặc cảm, lo con cái thiếu cha hoặc mong muốn giữ gìn gia đình khiến không ít người lựa chọn im lặng, thậm chí từ chối sự hỗ trợ khi được tiếp cận.

Vì vậy, cán bộ Hội phải kiên trì lắng nghe, không phán xét, không gây áp lực buộc nạn nhân phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Theo bà Gấm, điều đầu tiên cần giúp người phụ nữ hiểu rằng họ không có lỗi khi bị bạo lực và không đơn độc trong hành trình tìm kiếm sự bảo vệ. Nếu nạn nhân chưa sẵn sàng, cán bộ Hội vẫn duy trì liên lạc, hướng dẫn lập kế hoạch an toàn, chuẩn bị số điện thoại khẩn cấp, giấy tờ cần thiết và địa chỉ có thể tìm đến khi nguy hiểm xảy ra.

Ảnh minh họa pexels

Đặc biệt, với những vụ việc liên quan đến trẻ em hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng, Hội phải chủ động phối hợp cơ quan chức năng để can thiệp, không thể chỉ chờ nạn nhân lên tiếng.

Bà Gấm dẫn chứng, tháng 5/2026, Tổng đài 111 chuyển thông tin về một bé trai khoảng 7 tuổi ở nhà trọ tại ấp Thạnh Thới có dấu hiệu bị đánh và không được đến trường. Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã thành lập đoàn liên ngành gồm đại diện chính quyền, Công an, Trạm y tế, Hội LHPN và các bộ phận liên quan để xác minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu vết thương tích trên cơ thể trẻ; đồng thời tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh gia đình và những biểu hiện của cháu bé. Chính quyền địa phương đã vận động cha mẹ không sử dụng bạo lực trong việc chăm sóc, giáo dục con, đồng thời hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết để trẻ được tiếp cận chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Hội tiếp tục theo dõi, hỗ trợ gia đình để tạo điều kiện cho cháu được đến trường.

Từ thực tế triển khai, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Sơn cho rằng, hỗ trợ nạn nhân không thể kết thúc sau một lần tư vấn hay khi vụ việc được hòa giải. Cán bộ Hội cần phối hợp với trưởng ấp, Công an khu vực tiếp tục thăm hỏi, theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện nguy cơ bạo lực tái diễn. Với những trường hợp phải tạm lánh, việc hỗ trợ cũng cần được nối tiếp bằng kế hoạch ổn định nơi ở, việc làm, việc học của con và các mối liên hệ khẩn cấp trước khi nạn nhân trở về cộng đồng.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Đồng Sơn phối hợp với các ngành tiếp tục củng cố mô hình, mở rộng mạng lưới tại các ấp, để nạn nhân bị bạo lực đến tư vấn cũng như có nơi tạm lánh an toàn hơn.

Điều quan trọng hơn là bảo đảm họ được tiếp cận đúng dịch vụ, được tôn trọng lựa chọn, được bảo vệ quyền lợi và có điều kiện xây dựng cuộc sống an toàn, độc lập. Khi các dịch vụ được kết nối thông suốt và có người đồng hành đến cùng, hành trình thoát khỏi bạo lực của phụ nữ mới thực sự có điểm tựa bền vững.

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.